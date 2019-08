Inter | ufficiale la cessione in prestito di Perisic al Bayern

Ufficiale l'arrivo di Romelui Lukaku all'Inter sono qui per vincere : L'attesa e' finita: Romelu Lukaku e' ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Contratto fino al 2024 per il 26enne attaccante

Inter - ufficiale l’arrivo di Lukaku : è il giocatore nerazzurro più costoso della storia : Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: sono queste le prime parole nerazzurre […] L'articolo Inter, ufficiale l’arrivo di Lukaku: è il ...

LG K30 (2019) è ufficiale e purtroppo poco Interessante : è uno smartphone vecchio di anni : LG X2 (2019), chiamato K30 (2019) per noi europei, è acquistabile a partire da oggi in Corea del Sud a circa 146 euro, il che non lo rende un campione del rapporto qualità/prezzo. L'articolo LG K30 (2019) è ufficiale e purtroppo poco interessante: è uno smartphone vecchio di anni proviene da TuttoAndroid.

Inter - infortunio muscolare per Diego Godin : la nota ufficiale del club nerazzurro : Il difensore uruguaiano ha riportato un problema muscolare che verrà valutato giorno dopo giorno Brutte notizie dall’infermeria per l‘Inter, costretta a perdere per infortunio Diego Godin. Il difensore uruguaiano ha riportato infatti un problema muscolare in allenamento, evidenziato oggi dagli esami svolti presso la clinica Humanitas di Rozzano. Questa la nota ufficiale della società: “esami clinici e strumentali per ...

Blair Witch : il primo filmato di gameplay ufficiale si incentra sull'esplorazione - il combattimento e le Interazioni ambientali : Attraverso un comunicato stampa, Bloober Team e Lionsgate Games hanno pubblicato il primo filmato di gameplay ufficiale di Blair Witch, l'avventura horror in arrivo su Xbox One e PC.In questo video viene mostrato un piccolo assaggio di come i giocatori interagiranno con Bullet, il cane del protagonista. Oltre a questo il gameplay si incentra sull'esplorazione, sui comandi, sul combattimento e sull'interazione ambientale.Durante una recente ...

Il video teardown ufficiale di HONOR 20 Pro ci mostra cosa si nasconde al suo Interno : Nei giorni scorsi il team di HONOR ha deciso di pubblicare quello realizzato con HONOR 20 Pro. Scopriamo insieme cosa si nasconde al suo interno L'articolo Il video teardown ufficiale di HONOR 20 Pro ci mostra cosa si nasconde al suo interno proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale - Miranda lascia l’Inter : l’impatto a bilancio : Miranda Inter – «F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all’Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol. A Joao Miranda un “in bocca al lupo” […] L'articolo Ufficiale, Miranda lascia l’Inter: l’impatto a ...

Inter - UFFICIALE : arriva Barella - cifre e dettagli dell’affare : UFFICIALE Barella- Sui propri account social l’Inter ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Nicolò Barella dal Cagliari. Affare da 45 milioni di euro più bonus. Ufficialità arrivata pochi minuti fa dopo le visite mediche e la firma sul contratto. Anche il Cagliari, sul propri canali social ha colto l’occasione per ringraziare il centrocampista per gli anni […] L'articolo Inter, UFFICIALE: arriva Barella, cifre e dettagli ...

Pordenone - ufficiale : arriva il portiere Di Gregorio dall’Inter : Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del portiere Michele Di Gregorio. Il calciatore, classe ’97, arriva dall’Inter con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione e contropzione). Cresciuto nel Settore giovanile dell’Inter, Di Gregorio si è laureato campione d’Italia 2016/2017 con la Primavera nerazzurra. Nell’ultimo biennio è stato protagonista in serie C (69 presenze complessive) con le maglie di Renate e Novara. Le ...