Incidente per pozzovivo in allenamento | fratture e niente vuelta

Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato : può già muovere la gamba fratturata - i tempi di recupero : Pozzovivo operato: gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista di Policoro ed i tempi di recupero Domenico Pozzovivo sta bene: il ciclista della Bahrain Merida, rimasto coinvolto in un terribile Incidente stradale ieri, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna a Cosenza, ha superato con successo la notte dopo l’intervento a cui è stato sottoposto ieri all’Ospedale Annunziata. Il primario del reparto di ortopedia, ...

Incidente Pozzovivo – Parla il medico della Bahrain Merida : “l’obiettivo primario è recuperare completamente l’uomo - al corridore ci penseremo dopo” : Il medico della Bahrain Merida aggiorna sulle condizioni di Domenico Pozzovivo dopo il terribile Incidente in cui è rimasto coinvolto ieri a Cosenza: le parole di Emilio Magni Domenico Pozzovivo è stato travolto ieri da una macchina mentre si allenava per le strade di Cosenza per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare e guardare da casa, o addirittura dall’ospedale. Il corridore di Policoro non ha mai perso ...

Incidente Pozzovivo – Il racconto del manager Scimone : “ho riprovato la stessa angoscia vissuta per Scarponi” : Che paura per Domenico Pozzovivo e tutti i suoi cari: il manager Scimone racconta l’angoscia vissuta dopo l’Incidente del suo corridore Domenico Pozzovivo e la sua famiglia dimenticheranno difficilmente il 12 agosto 2019: il corridore di Policoro è rimasto coinvolto in un terribile Incidente nelle strade di Cosenza, mentre si allenava per la Vuelta di Spagna, che adesso è invece costretto a saltare. Trasportato immediatamente ...

Lutto nel mondo del calcio - tragico Incidente : perde la vita un giovane giocatore : Gravissimo Lutto nel mondo del calcio, un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Il suo nome era Marco Calderaro, giocava nei dilettanti dello Scalea. Il giovane, per cause accin corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo.L'articolo Lutto ...

Incidente mortale tra Eboli e Campagna - perdono la vita padre e figlio : Ancora una tragica giornata di sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nella mattinata di oggi, sabato 10 agosto 2019, si è verificato un drammatico Incidente mortale lungo l'autostrada A2 (detta anche 'autostrada del Mediterraneo'). Il sinistro fatale è avvenuto precisamente nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Eboli e Campagna, due piccoli centri abitati del salernitano, in direzione sud (Villa San Giovanni). La dinamica ...

Trentino : bambino di 11 anni scivola in un canalone in val di Sella - Incidente per uno scalatore sulle Pale di San Martino : Un bambino di 11 anni è scivolato per circa 200 metri in un canalone nei pressi dell’Eremo di San Lorenzo in Val di Sella (Borgo Valsugana). Il bambino, nella caduta – informa una nota del Soccorso alpino – si è procurato numerosi traumi ma è rimasto sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 12.05. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha ...

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per ricomprargli il furgoncino distrutto in un Incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

“Situazione peggiorata”. Incidente a Ciao Darwin - brutte notizie per Gabriele Marchetti : Questa stagione di “Ciao Darwin”, come è noto, è stata al centro di terribili incidenti e polemiche, dopo ciò che è accaduto a due concorrenti durante la sfida del Genodrome, Gabriele Marchetti e Deborah Lo Bianco. Il concorrente di Ciao Darwin è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’Incidente è stato sottoposto anche un un delicato intervento. La puntata di cui è stato protagonista Marchetti era andata in onda ...

Massimo Boldi - brutto Incidente in auto : “Ho sbattuto contro il guardrail - sono vivo per miracolo” : brutto incidente in autostrada per Massimo Boldi: l’attore stava guidando la sua automobile quando ha sbandato ed è andato a sbattere contro il guardrail. È successo la sera di domenica 4 agosto, nei pressi di Grosseto, mentre era in viaggio verso Roma, come riferisce Il Tirreno. “sono vivo per miracolo, me la sono vista davvero brutta. sono vivo grazie al guardrail se non fosse stato lì a fermare la corsa dell’auto sulla quale ...

Incidente d’auto per Ezio Greggio e Romina Pierdomenico in vacanza a Ibiza : Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico che sono in vacanza a Ibiza, la coppia è stata coinvolta in un Incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare l’accaduto proprio Ezio dal suo profilo “Instagram”, senza risparmiare critiche ai paparazzi che li seguivano. Lo scontro è stato con una jeep: “Ieri a Ibiza ha scritto sul social io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. ...

Cosenza - Incidente dopo il lavoro : auto con 6 persone finisce nella scarpata - 2 morti : incidente stradale nella serata di martedì a Longobucco. Un'auto con a bordo sei persone è finita, per motivi ancora da chiarire, in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo, un passeggero durante il trasporto in eliambulanza in ospedale. Feriti gli altri quattro passeggeri. Lutto cittadino nel paese della provincia di Cosenza.Continua a leggere

Incidente a Ibiza per Ezio Greggio con la fidanzata : Ci inseguivano i paparazzi : Brutta avventura per Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina in vacanza a Ibiza: i due hanno avuto un Incidente d'auto senza gravi conseguenze a causa di alcuni paparazzi che li inseguivano per le strade dell'isola. Anche il popolare conduttore Ezio Greggio ha scelto la mondanissima isola di Ibiza per le sue vacanze di coppia in compagnia della fidanzata Romina. L'uomo ha sempre avuto fidanzate molto più giovani di lui e probabilmente ...

