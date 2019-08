Edoardo Raspelli lascia Melaverde | «Era tutta la mia vita professionale e non solo | ma

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 13 agosto 2019)“Era la miae mi piange il cuore, ma non me la sento più di lavorare a corrente alternata“. Con queste parole, il giornalista e gastronomoha annunciato che non sarà più il conduttore di, il programma enogastronomico in onda su Canale 5 ogni domenica mattina. Alla base della scelta dell’uomo, il rifiuto di condurre soltanto 7 delle 14 puntate previste per la nuova edizione autunnale (le restanti avrebbero visto infatti al timone della trasmissione Vincenzo Venuto). “Mi piange il cuore, dopo quasi 21 anni.erala mia(e non) ma non me la sento di proseguire così, a corrente alternata. Mi avevano comunicato di aver deciso di voler fare a meno di me nel 2020 ma di volermi fare condurre la metà delle puntate di quest’autunno, sette su quattordici: preferiscor perdere, ...

