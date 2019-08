Di Maio rilancia | Taglio parlamentari e stipendi

Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Diha replicato via Facebook all'intervento di Matteo Salvini nell'aula del Senato, quello in cui ha teso la mano alla proposta di M5S di votare ildei 345prima di tornare alle elezioni, come se il ritorno alle urne possa essere deciso di chiunque.I due vicepremier sanno benissimo che la decisione finale spetta al Presidente della Republica Sergio Mattarella. E se Matteo Salvini si è dimenticato di sottolinearlo durante il suo intervento, Dilo ha precisato mettendolo per iscritto:Il MoVimento 5 Stelle è nato pronto, ma è il Presidente della Repubblica il solo ad indicare la strada per le elezioni. Gli si porti rispetto. Senato, la sfiducia a Giuseppe Conte si voterà il 20 agosto La linea della Lega non ha prevalso: il Senato ha votato in maggioranza per votare la ...

