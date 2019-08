Così Croce si «arrese» al cristianesimo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Giampietro Berti Il filosofo di fronte al totalitarismo capì che la ragione non bastava Sulla significativa riflessione di Benedettoriguardante la crisi della civiltà liberale europea fra le due guerre mondiali getta ora nuova luce Biagio De Giovanni con un importante approfondimento: Libertà e vitalità. Benedettoe la crisi della coscienza europea (il Mulino, 2018, pagg. 137, euro 14). Tra la seconda metà degli anni Trenta e il secondo dopoguerraripensò l'idea di libertà alla luce dei tragici mutamenti storici che facevano presagire non solo la fine della civiltà europea, ma il venir meno della stessa civiltà umana. Individuò la loro genesi nell'ondata di attivismo, vitalismo e irrazionalismo scatenatasi dopo la guerra franco-prussiana del 1870, un insieme che aveva minato profondamente lo spirito pubblico dell'epoca, portandolo alle soglie del ...

