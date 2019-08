Speed skating | sospesi cinque atleti sudcoreani rei di aver bevuto al centro d’allenamento

Short track - un nuovo ct francese per l’Italia. Torna Arianna Fontana - che pensa anche allo Speed skating : Arianna Fontana starebbe pensando a una possibile avventura nello speed skating, il pattinaggio su pista lunga potrebbe rappresentare il prossimo futuro della stella dello Short track. La più volte Campionessa Olimpica non ha gareggiato nella passata stagione e ora è pronta al grande rientro sull’amato ghiaccio, tra tre giorni incomincerà un nuovo raduno della Nazionale a Bormio e la valtellinese dovrebbe essere in gruppo per tre settimane ...