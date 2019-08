Paola Caruso nuda sui social | così ringrazia i suoi follower

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Novella Toloni L’ex valletta di Paolo Bonolis è apparsa su Instagram senza veli perre ifan dell’affetto che le rivolgono ogni giorno e per festeggiare un traguardo raggiunto Sono lontani i tempi in cuivestiva i panni della "Bonas" nella trasmissione di Paolo Bonolis "Avanti un altro". Oggi lei, dopo le difficili vicende personali vissute in diretta sugli schermi di Mediaset, è semplicemente, senza appellativi. La madre naturale ritrovata, il padre biologico che non l’ha voluta incontrare e l’arrivo del piccolo Michelino, il figlio rinnegato dal suo ex compagno hanno fatto innamorare il pubblico di lei.deve tutto aifan e, per questo ha volutorli per l’affetto con il quale la seguono con uno scatto hot. Laè apparsasu Instagram, seduta sul suo letto, coperta solo da un candido ...

