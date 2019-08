Maltempo Piemonte | nubifragio nel Verbano | frana in alta Val Cairasca travolge un ponte

Maltempo Piemonte : grossa frana a San Domenico di Varzo - in Ossola : Dalle prime ore del mattino dei forti temporali stanno interessando le aree montuose del Piemonte centro-settentrionale, per effetto di correnti più fresche in quota che iniziano a soffiare sulle...

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali

Maltempo Piemonte - temporali nell’alessandrino : salta il concerto di Branduardi : Il Maltempo, ampiamente annunciato nelle scorse ore su tutto il Piemonte, e’ arrivato anche in provincia di Alessandria. temporali hanno interessato il capoluogo, la frazione di Spinetta Marengo e la zona di Bosco Marengo e Frugarolo. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco, in prevalenza per allagamenti. Rinviati anche alcuni appuntamenti in programma stasera. Tra questi il concerto ‘Lirica sotto le Stelle’ ...

Maltempo Piemonte : skyrunner colpito da fulmine : Mentre partecipava al Bei K3, gara di skyrunning sul Rocciamelone, in Valle di Susa, un atleta spagnolo è stato colpito da un fulmine: l’uomo non ha riportato lesioni, solo uno stordimento. E’ stato trasportato in elisoccorso in Valle di Susa, dove ha rifiutato le cure. L'articolo Maltempo Piemonte: skyrunner colpito da fulmine sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - Maltempo al Nord Italia : fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige - danni e disagi : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte. In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve ...

Maltempo Piemonte - piogge abbondanti e neve oltre i 2500 metri : da domani bel tempo e aumento delle temperature : Nel pomeriggio è cessato il Maltempo in Piemonte, che ha portato piogge abbondanti e neve oltre i 2500 metri. I valori più significativi registrati dalle stazioni meteo della rete di Arpa a Treiso (Cuneo), 122mm, Torino, 121mm, Acqui Terme (Alessandria), 119mm, Loazzolo (Asti) 110mm. La stazione di Caldirola (Alessandria) ha registrato 78mm con un massimo di 45mm in un’ora. Da domani – spiega Arpa – “la rapida espansione ...

Maltempo Piemonte : neve nel Cuneese - 15 cm sulla provinciale del Colle dell’Agnello : L’ondata di Maltempo in Piemonte ha anche riportato la neve in montagna: si segnalano una quindicina di centimetri di neve fresca accumulata lungo la provinciale del Colle dell’Agnello, in alta Valle Varaita, al valico internazionale con la Francia. A causa delle avverse condizioni meteo l’elisoccorso non è riuscito a raggiungere un uomo in zona, colpito da malore in quota. I soccorsi l’hanno dovuto raggiungere con ...

Maltempo in Piemonte : forti piogge - neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo : Ondata di Maltempo in Piemonte: si registrano forti piogge, neve dai 2.500 metri in su e temperature in calo. E’ in vigore l’allerta gialla per temporali e precipitazioni che possono essere anche molto forti – secondo Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sul nord della regione e a sud del fiume Po. Nelle ultime 12 ore a Torino sono caduti quasi 100 mm di pioggia, molte strade si sono allagate e la ...

Maltempo in Piemonte : uomo ferito da grandinata durante escursione sul lago d'Orta : Forti temporali stanno colpendo nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolar modo i settori alpini e prealpini. Nel primo pomeriggio, un temporale piuttosto intenso ha colpito il...

Maltempo tra Piemonte e Francia : colata di fango sui binari - soppressi i TGV : I forti temporali che negli ultimi due giorni stanno colpendo la Francia orientale e ii settori montuosi del Piemonte, specie tra torinese e cuneese, stanno causando non pochi disagi ai trasporti ed...

Violento Maltempo in Piemonte : nubifragio nel cuneese con forte grandinata e disagi : Il Piemonte è ancora flagellato dal maltempo. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, oggi la zona maggiormente colpita dai temporali è quella tra Mondovì e Garessio, nel cuneese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sulla zona, raggiungendo i dieci centimetri di manto bianco a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica. Tanti anche gli ...

Il Maltempo colpisce Piemonte e Lombardia. Esonda il Seveso. Una vittima : Il primo giorno d’estate è caratterizzato da piogge e temporali al Nord. Grandinate a Milano, dove è Esondato il fiume Seveso. Allarme frana in Valtellina dove sono state evacuate 150 persone, mentre un uomo è morto a Villarfocchiardo nel torinese e il corpo è stato ritrovato lungo il torrente amonte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. Temperature giù di 10 gradi in ...

Maltempo Piemonte : temporale - grandine e raffiche di vento a Torino : Violento temporale in centro a Torino, con raffiche di vento e grandine: è l’effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso un’allerta meteo gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna. Allerta meteo gialla anche domani sull’Alto Piemonte e sulle pianure orientali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo e incendi - disagi in Piemonte : ritardi e chiusure alle linee ferroviarie : Un incendio e il Maltempo hanno creato due problemi, oggi pomeriggio, alla circolazione ferroviaria in Piemonte. Il primo a Villastellone (Torino) sulla linea Torino-Fossano, percorsa anche dai ‘treni del mare’ verso e dalla Liguria, dove un incendio ai lati dei binari, ha creato prima la chiusura totale poi la riapertura a velocita’ rallentata e infine la circolazione a corrente alternata, quando il forte vento ha ravvivato ...