Lozano al Napoli | Psv verso il Sì Vertice Raiola-De Laurentiis anche per Icardi

Napoli-Lozano. Accordo chiuso. 45 milioni al Psv e 4 - 5 milioni a stagione di ingaggio : Secondo quanto scrive Repubblica, Hirving Lozano sarà il quarto acquisto del Napoli. La trattativa per portare il messicano a Napoli è chiusa, anche se manca ancora l’ufficialità. L’intesa è stata raggiunta oggi, nel corso del vertice di mercato che ha visto coinvolti il presidente De Laurentiis e il procuratore Mino Raiola, alla presenza di Giuntoli e di Chiavelli. L’Accordo prevede che al Psv vadano 45 milioni per il prezzo ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Raiola a Napoli non solo per Lozano - nuova veste per l’italo-olandese : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli lancia un’indiscrezione in merito alla presenza di Raiola a Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli – Secondo l’emittente Radiofonica, l’incontro tra il Napoli e Mino Raiola non ha avuto solo Hirving Lozano come tema centrale. Nel summit sembrerebbe emerso che l’agente possa fare da intermediario nella trattativa per portare Mauro Icardi a Napoli. Continua a leggere su ...

Pedullà : Lozano voleva fortemente il Napoli. Aveva fatto visita alla città : Mentre è ancora in corso il vertice tra De Laurentiis e Raiola per Lozano, alla presenta di Chiavelli, Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia svela che Lozano era orientato a scegliere il Napoli da diverse settimane. Il messicano avrebbe detto di no a una serie di proposte che gli erano arrivate perché Aveva messo in cima ai suoi desideri il club di De Laurentiis. Non solo. Pedullà riferisce che nei mesi scorsi Lozano ha visitato la città ...

Lozano Napoli – Il Napoli supera lo scoglio diritti d’immagine con una strategia precisa : Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, Hirving Lozano sarà ingaggiato a breve dal Napoli. superati i problemi sui diritti d’immagine. Lozano Napoli – Il rilancio sull’ingaggio è stata la chiave di volta per superare le difficoltà emerse per chiudere il passaggio del messicano al Napoli. Il Napoli garantirà 4 milioni netti più bonus a stagione all’attaccante classe ’95. superato ...

Raiola a Napoli – Adl ha ricevuto rassicurazioni sull’infortunio di Lozano : Pasquale Tina, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli ultimi sviluppi di mercato che vedrebbero l’affare Lozano ai titoli di coda. Raiola Napoli – Secondo il collega Pasquale Tina “Mino Raiola è sbarcato a Napoli nella serata di domenica ma l’incontro chiave per definire il passaggio di Lozano al Napoli partito nella tarda mattinata di oggi. Gli ultimi intoppi sono legati ai diritti ...

Sky : Lozano-Napoli - vertice in corso tra De Laurentiis - Chiavelli e Raiola : Sono ore decisive per la trattativa che riguarda Hirving Lozano. Sky dice che è in corso, da ieri sera, il vertice tra De Laurentiis e Raiola per chiudere l’accordo per portare il messicano al Napoli. “Il tesseramento di Hirving Lozano sul tavolo, Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis seduti per (ri)parlarne”. L’obiettivo è quello il punto di intesa per il trasferimento. Il problema principale resta, al momento, quello ...

Lozano-Napoli - ci siamo! Raiola incontra ADL per limare gli ultimi dettagli : Il Mattino: “Napoli ad un passo da Hirving Lozano”. Raiola a Napoli si è incontrato con De Laurentiis Tra il Napoli e Hirving Lozano sembra ormai tutto fatto. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino: “Succede tutto nella serata di ieri, tra le 20.50 e le 21: Mino Raiola, proveniente con un aereo privato da Nizza, atterra all’aeroporto di Napoli, trovando ad accoglierlo anche un autista pronto a scortarlo per ...

Dall’Olanda : Lozano - infortunio non grave. Si avvicina l’accordo con il Napoli : Il quotidiano olandese Eindhovens Dagblad scrive che l’accordo di Lozano con il Napoli è ormai raggiunto. Non solo: rassicura che l’infortunio di ieri sera non è grave. Dunque l’affare può andare in porto. “Il Psv chiede almeno 40 milioni di euro e ora Lozano è anche vicino a un accordo completo con il Napoli. I diritti di immagine del messicano hanno creato un potenziale ostacolo, ma questi problemi sembrano essere in ...

Valcareggi sicuro : “Icardi - Lozano e James al Napoli” : Furio Valcareggi, noto procuratore sportivo, ha delle certezze: Lozano e James Rodriguez al Napoli. Icardi? È solo questione di tempo Il noto procuratore sportivo, Furio Valcareggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW: “Le mie voci erano certe di questo Lukaku all’Inter, quando si impunta Antonio Conte fa sempre gol. L’ha voluto, si è fissato che sia il più forte di tutti nei suoi temi. Tutto convergeva verso ...

Calciomercato - le ultime : Lozano è del Napoli ed il colpo può essere doppio - l’attaccante per la Samp ed i nomi della Fiorentina : Svolta nelle ultime di Calciomercato per quanto riguarda alcuni club del campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lozano, nonostante l’infortunio di ieri sarà il messicano il nuovo attaccante per il tecnico Carlo Ancelotti, un calciatore di sicuro talento ed in grado di fare la differenza, il presidente De Laurentiis pagherà al Psv la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, per il calciatore previsto un ...

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

Infortunio Lozano - il messicano costretto ad uscire al 50' : Napoli preoccupato : Guai in vista per il Psv Eindhoven e di rimbalzo anche per il Napoli. Il messicano Hirving Lozano si è infortunato durante il match contro il Den Haag ed è stato costretto ad abbandonare il campo al 50′. Toccato duro nella prima frazione, Lozano ha provato a rimanere in campo ma ha dovuto arrendersi, lasciando il posto a Gakpo. Infortunio che potrebbe non essere grave, ma Napoli e Psv attendono gli esami strumentali. I partenopei ...

Tuttosport : Per Lozano funziona la strategia attendista del Napoli : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli ha Lozano in pugno. Merito del modo in cui il club ha condotto la trattativa. La strategia attendista del club ha funzionato e il messicano sarebbe a un passo dal Napoli. Oggi non giocherà con il Psv (e ormai non è una novità). Attenderà domani, perché, scrive il quotidiano, ci saranno ulteriori aggiornamenti. Il club di De Laurentiis ha avuto pazienza nel condurre la trattativa con il calciatore e con ...