E-commerce 2019 | come aprire un’attività | adempimenti fiscali | Partita Iva

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 12 agosto 2019) Con il termine commercio elettronico, o E-, si fa riferimento allo svolgimento di una attività commerciale che prevede l’esecuzione di transazioni per via telematica ovvero tramite un portale internet. Il commercio elettronico si caratterizza da un insieme di transazioni commerciali tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate con l’utilizzo di computer e di reti telematiche, finalizzate allo scambio di informazioni direttamente correlate alla vendita di beni e servizi. Avviare una attività di commercio elettronico, significa sviluppare in forma digitale l’intero ciclo commerciale, prevedendone tutte le fasi, dall’ordine al pagamento on-line. Esistono varie forme di E-: business to business (B2B), ovvero una attività telematica a supporto delle transazioni commerciali tra aziende; business to consumer (B2C), forma più nota di ...

8020es : ?? ??I guai di Uber, il nuovo sistema operativo di Huawei. Apple. Netflix ?? #ZirigozaGroup #e-commerce #marketing… - ArtigianiGo : @ArtigianiGo #confartigianato STUDI – Nel 2019 vendite e-commerce a +13,7%; in due anni Italia a +24,6% vs +16,5% E… - notizie_venezia : La nuova Venezia: È boom di bar, ristoranti e pasticcerie: gli unici che non temono l’e-commerce -