Meteo | scatta l’allerta degli esperti | in arrivo temperature folli

Pazzo agosto : scatta l’allerta Meteo. In arrivo violente grandinate e nubifragi : Sta per cambiare ancora una volta questa pazza estate 2019. Dopo la grandine e le strade imbiancate in agosto, ecco che una nuova perturbazione arriverà sulla nostra penisola da questa settimana. Potranno tirare un sospiro di sollievo gli italiani che sono in ferie? Si potrà organizzare qualcosa per Ferragosto, magari una bella cena all’aperto o la classica gita al mare? Lo scopriamo insieme tra pochissimo, ma le cose non sono uguali ovunque. Se ...

Meteo - incubo maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Scatta l'allerta arancione : maltempo: in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte Scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese...

Meteo - incubo maltempo : in arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione : Italia divisa in due. Le previsioni del tempo per venerdì 2 agosto annunciano rovesci anche intensi sulle regioni settentrionali (allerta Meteo), mentre sul Meridione si prospetta una giornata caldissima. In arrivo pioggia e grandine. Da mezzanotte scatta l'allerta arancione per il Meteo. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il nostro paese portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su quelle ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Caldo killer - scatta l'allerta Meteo a Napoli : due giorni a rischio - temperature fino a 38 gradi : La lista dei comuni è lunga, la Campania in allarme: l'afa aumenta, oggi scatta il livello più alto di rischio per le ondate di calore. Gli esperti della Protezione civile prevedono...

Maltempo in Calabria : scatta l’allerta Meteo a Crosia (CS) : La centrale operativa della Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo marino-costiera per le prossime 24/36 ore. A partire dalle ore 12 e fino alle ore 24 di oggi, si registra un livello di allerta “Giallo” essendo previste sul quadrante nord-est settentrionale della Calabria piogge e temporali sparsi. Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, invece, il livello d’allerta ...