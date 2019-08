IL CASO La sentenza che ' mette in discussione' la nozione di lavoro

Palermo - in arrivo la sentenza del Collegio di Garanzia sul CASO Frosinone : Si è svolta nelle ultime ore l’udienza in relazione al ricorso presentato dal Palermo al Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite e presieduto dal presidente Franco Frattini, nei confronti del Frosinone, della Figc, della Lega Serie A e della Lega di Serie B. Il club rosanero che è stato rappresentato dall’avvocato Francesco Di Ciommo ha chiesto giustizia in relazione alla partita della stagione 2017/2018 valida per il ...

Cannabis - se light non è droga : una sentenza del tribunale di Ancona riapre il CASO : "Se il THC è inferiore a 0,5 l'effetto stupefacente non c'è". Sulla base di questa consulenza tecnica i giudici del Riesame...

CASO Ragusa ultimo atto : oggi sentenza in Cassazione per Antonio Logli : oggi la Corte di Cassazione emetterà la sentenza definitiva a carico di Antonio Logli. Il 56enne è stato già condannato in primo e secondo grado a 20 anni di carcere per l'omicidio e la distruzione di cadavere della moglie Roberta Ragusa, sparita 7 anni fa da Gello (Pisa). Accanto a lui la compagna, Sara Calzolaio, e i figli Alessia e Antonio. Parte civile, invece, le cugine di Roberta, rimasta orfana alcuni anni fa.Continua a leggere

Storie Maledette - CASO Vannini prima parte : il cliffhanger è una sentenza della Cassazione : La Leosini è tornata: dopo la doppia opaca intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano e l'intervista doppia (e forzata) ai fratelli Castagna, 'l'indagatrice dell'incubo' ha confezionato una vera puntata di Storie Maledette con poche concessioni al lirismo e una barra dritta sulla ricostruzione temporale degli eventi che hanno portato alla morte di Marco Vannini. Una ricostruzione a base di "Perché?", di quella semplice domanda che se piazzata ...

Vincent Lambert - il CASO si riapre : corte di Cassazione di Parigi annulla la sentenza che vietò ai medici di staccare la spina : Il caso di Vincent Lambert si riapre, un’altra volta. Il 42enne tetraplegico, da oltre dieci anni in stato vegetativo, in Francia è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita e da tempo continua la lotta tra la moglie e i medici da una parte, che vogliono staccare la spina, e i genitori che si oppongono dall’altra. Oggi la corte di Cassazione di Parigi ha cancellato la sentenza della corte d’appello (dichiarandola non competente) che ...