Grande Fratello 2019 | Francesca De Andrè e Gennaro Lillio in crisi | «Aggressioni

Miriam Rivera del Grande Fratello morta : trovata impiccata in casa. Fu la prima concorrente trans. Il marito non crede al suicidio : Miriam Rivera del Grande Fratello morta, trovata impiccata in casa: è stata la prima concorrente trans a partecipare al reality nella sua versione australiana. Il marito non crede...

Miriam Rivera del Grande Fratello morta - trovata impiccata in casa : è stata la prima concorrente trans. Il marito non crede al suicidio : impiccata nella sua casa di Hermosillo, in Messico. Miriam Rivera, 38 anni, la prima transessuale al mondo a partecipare al Grande Fratello è stata trovata morta nel suo...

2 bufale su Alessio Bernabei - tra il ritorno nei Dear Jack e il Grande Fratello Vip : Dichiarazione distorte, come sempre, portano qualcuno ad ipotizzare il ritorno di Alessio Bernabei nei Dear Jack, quanto di più lontano possibile dalla realtà. Negli scorsi giorni, Bernabei ha risposto ad alcune domande su Instagram, una delle quali a proposito del ritorno nel gruppo. "Hai mai pensato di tornare nei Dear Jack?", gli è stato chiesto. Bernabei ha risposto in questo modo: "Sì, ci penso spesso. Ma poi penso anche che sono ...

Grande Fratello - Miriam Rivera trovata impiccata in casa : è stata la prima concorrente trans. Il marito non crede al suicidio : impiccata nella sua casa di Hermosillo, in Messico. Miriam Rivera, 38 anni, la prima transessuale al mondo a partecipare al Grande Fratello è stata trovata morta nel suo...

Grande Fratello - Miriam Rivera trovata impiccata in casa : è stata la prima concorrente trans : impiccata nella sua casa di Hermosillo, in Messico. Miriam Rivera, 38 anni, la prima transessuale al mondo a partecipare al Grande Fratello è stata trovata morta nel suo...

Grande Fratello : aria di crisi tra Francesca De André e Gennaro Lillio : Grande Fratello: Francesca De André e Gennaro Lillio stanno ancora insieme? Ultime news Brutte notizie per i fan di Francesca De André e Gennaro Lillio. A quanto pare ci sarebbe aria di crisi tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16. A dare gli indizi proprio i diretti interessati, che su Instagram si sono […] L'articolo Grande Fratello: aria di crisi tra Francesca De André e Gennaro Lillio proviene da Gossip e Tv.

Morta Miriam Rivera - la prima concorrente trans del Grande Fratello : trovata impiccata nella sua casa : È Morta Miriam Rivera, la prima concorrente trans al mondo del Grande Fratello. Aveva 38 anni ed è stata trovata impiccata nella sua abitazione di Hermosillo, in Messico: il marito però non crede che possa essersi trattato di un suicidio e ha chiesto alla polizia di svolgere ulteriori indagini per accertare cosa sia successo veramente alla modella. La sua morte risale al 5 febbraio scorso ma la notizia è stata data solo oggi dalla polizia ai ...

Morta Miriam Rivera - prima concorrente trans del Grande Fratello - : Francesca Galici Miriam Rivera è stata la prima concorrente trans del Grande Fratello a livello mondiale ed è stata trovata Morta nel suo appartamento. Il marito non crede all'ipotesi del suicidio Il mondo dello spettacolo messicano è sotto choc alla notizia della morte di Miriam Rivera, la prima amatissima concorrente trans del Grande Fratello a livello mondiale. La donna è stata trovata impiccata nella sua abitazione di Hermosillo ...

Ex concorrente del Grande Fratello morta impiccata in casa. L’amica racconta : “Sembrava felice - stava per laurearsi” : È una notizia sconvolgente quella che arriva direttamente da oltreoceano, precisamente dal Messico: l’ex concorrente del Grande Fratello, Miriam Rivera, è stata trovata morta impiccata. Era stata la prima transessuale ad aver mai partecipato al reality, nella sua versione australiana. Aveva solo trentotto anni ed è stata trovata nella sua abitazione a Hermosillo. Un’aurea di mistero e di dubbi aleggia però sul suo corpo: le dinamiche non ...

Morta impiccata Miriam Rivera - prima trans del Grande Fratello. Il marito : “L’hanno uccisa” : Modella messicana transgender, partecipò alla versione australiana del Grande Fratello nel 2004. Lo scorso febbraio, è stata trovata impiccata nella sua abitazione, ma la notizia è trapelata solo a distanza di mesi. Il marito è convinto che sia stata assassinata e che la sua morte sia stata fatta passare per un suicidio.

Grande Fratello - Kikò ad Ambra : “Non so come faccio a dirtelo” : Kikò e Ambra news: la crisi non c’è mai stata, l’amore è sempre più forte Si è parlato addirittura di crisi, ma Kikò e Ambra del Grande Fratello sono più uniti che mai e pronti a realizzare tutti i progetti futuri. E non ne hanno pochi. Per vivere appieno la loro storia d’amore, hanno fatto […] L'articolo Grande Fratello, Kikò ad Ambra: “Non so come faccio a dirtelo” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Daniele Dal Moro : “Ho troppo dentro per raccontarlo” : Daniele del Grande Fratello, un passato che fa ancora male Daniele Dal Moro è felice per quello che gli è successo dopo il Grande Fratello. Non si sarebbe mai aspettato di ricevere un affetto smisurato da parte di persone che nemmeno conosce: qualcosa di speciale, del quale ancora non si capacita. Vuole restare umile. Anche […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro: “Ho troppo dentro per raccontarlo” proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 2019 - Ambra Lombardo e la lite con Kikò Nalli : «Semmai per cose serie. Libera di fare come credo» : Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello 2019 si era parlato di una lite fra Kikò Nalli, ex marito di Tina cipollari e la neo fidanzata Ambra Lombardo per via di un intervento di chirurgia estetica a cui si doveva sottoporre l’ex gieffina. Kikò ha già smentito dal suo profilo social e ora è la volta di Ambra. La lite non sarebbe mai avvenuta: “Io e Kikò non abbiamo mai litigato o comunque non riguardo l’evenienza di un mio ...

Grande Fratello Vip - colpaccio di Signorini? "Chi arriva da Amici di Maria De Filippi" : Si rincorrono le voci sul cast del prossimo Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E l'ultima è piuttosto clamorosa, un "mix" con Amici di Maria De Filippi. Tra gli indiziati per l'ingresso nella casa più spiata d'Italia, infatti, ci sarebbe anche Alessio Bernabei, ex concor