Gino Rivieccio | “La sconfitta non ridimensiona Sull’attacco…”

(Di domenica 11 agosto 2019) Lo showmanè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Napoli-Barcellona e del mercato azzurro: Secondoil Napoli non esceto dalla nettacontro il Barcellona Icardi “Wanda è bella e intelligente, secondo me un pensiero a Napoli lo sta facendo: se la Juve non dovesse aprire uno spiraglio secondo me si potrebbe fare un trasferimento in azzurro. Sospetto che Icardi abbia già un’intesa con la Juve, non vedo alternative all’orizzonte. Dalla partita di ieri sera si è capito che uno sforzo importante va fatto: dopo Ferragosto si dovrà operare in questo senso.” Napoli Barcellona (clicca qui per gli highlights) “Il Napoli non ha vinto la Champions battendo il Liverpool ma non esceto dal Barça. Torniamo con i piedi per terra: abbiamo bisogno di un attaccante vero e la questione ...

