Escursionista muore in ospedale 4 giorni dopo l' incidente in montagna

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Andrea Pegoraro Una donna di 58 anni era precipitata martedì da un dirupo di 150 metri in Val Grande, in provincia di Verbano Cusio Ossola Deceduta inl’avuto in. Un’di 58 anni è morta ieri al nosocomio di Novara dove era stata trasportata il 6 agosto in seguito alla caduta in un dirupo di 150 metri in Val Grande, in provincia di Verbano Cusio Ossola. Come riportato da Torino Today, la donna, di origini brasiliane e residente a Torino, era partita martedì insieme al marito per una camminata di seidalla frazione di Cicogna nel comune di Cossogno. La tragedia è avvenuta nella Corona di Ghina sul versante meridionale della valle, quando la donna è precipitata in un canalone di 150 metri sotto gli occhi del marito. Poco prima nella zona si era abbattuto un violento temporale e forse proprio il terreno scivoloso è ...

Notiziedi_it : Precipita in un dirupo, muore escursionista di 66 anni - rep_milano : Precipita in un dirupo, muore escursionista di 66 anni [news aggiornata alle 15:01] - MFragasso : RT @milano24: Precipita in un dirupo, muore escursionista di 66 anni E’ accaduto nella zona di Cima Aviolo sopra Edolo in Vallecamonica, n… -