Bologna | cade in bagno e viene soccorsa dopo quattro giorni

Bologna - 93enne in sedia a rotelle morì cadendo dalle scale della casa di riposo : 5 a processo : Cinque persone sono a processo con l’accusa di omicidio colposo per la morte di una donna di 93 anni avvenuta in seguito a una caduta nella casa di riposo che la ospitava a Pianoro (Bologna). Non avrebbero messo in atto le necessarie misure organizzative e di sicurezza per impedire il tragico evento.Continua a leggere