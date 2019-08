UK | litiga con la compagna e crede che tra loro sia finita | 38enne si toglie la vita

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) Una terribile tragedia familiare si è verificata negli scorsi giorni nel Regno Unito, precisamente a Dartford, una cittadina della contea del Kent, dove un uomo di 38 anni, Quentin Lane, si è improvvisamente tolto lanell'abitazione in cui viveva con la sua. Secondo quanto riportano i media internazionali, l'uomo ha compiuto il folle gesto dopo averto con la donna: il motivo dell'alterco sarebbe stato ilmatrimonio. La donna, Victoria Pulfer, qualche giorno dopo è andata a dormire da sola: a quel punto ilha pensato che lastoria fosse al capolinea, e dall'altra stanza in cui si trovava ha cominciato a mandare dei messaggi alla signora: in alcuni diceva di amarla, mentre in altri le faceva domande che non avevano alcun senso. Insospettita dallo strano comportamento posto in essere dal compagno, la Pulfer è andata a controllare se lui stesse bene. ...

dellorco85 : Zingaretti litiga con Renzi per una raccolta firme, Toti abbandona Berlusconi. Mentre l'opposizione é KO, abbiamo i… - giosescordo1 : RT @SYuliaSalazar: Mi dissocio da qualunque battuta su #DiMaio, #Conte, #Salvini, #Toninelli Io non metto il dito sulla piaga come fanno in… - Maria89828556 : RT @SYuliaSalazar: Mi dissocio da qualunque battuta su #DiMaio, #Conte, #Salvini, #Toninelli Io non metto il dito sulla piaga come fanno in… -