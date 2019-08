Scomparsa la star di YouTube Marina Joyce | la polizia di Londra | “Aiutateci a trovarla”

Fonte : fanpage

(Di sabato 10 agosto 2019) L'influencer di 22 annida undici giorni. Ladi, città dove la giovane vive, ha chiesto aiuto alla popolazione con un messaggio su Twitter: "Aiutateci a trovarla, èdal 31 luglio". Ore di ansia per i fan della influencer, sparsi per tutto il Mondo.

panmatt : RT @CalosiGuido: Solo qualche ultra-idealista o sciocco poteva pensare che il M5S abbandonasse il Governo per star dietro alle sue idee. L… - andreavent3 : RT @CalosiGuido: Solo qualche ultra-idealista o sciocco poteva pensare che il M5S abbandonasse il Governo per star dietro alle sue idee. L… - GiusPecoraro : RT @CalosiGuido: Solo qualche ultra-idealista o sciocco poteva pensare che il M5S abbandonasse il Governo per star dietro alle sue idee. L… -