Modica | storia di Marcello il gelataio gentile | una colletta per ricomprargli il

(Di sabato 10 agosto 2019) Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, inveceCrucetta, per tutti “dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 agosto quando l’artigiano, di rientro da Marina di, nel Ragusano, dove in estate staziona con il suo furgoncino ambulante, era rimasto coinvolto in un incidente contro un’auto che viaggiava nel senso opposto. Conc’era il figlio Daniele, l’impatto è stato molto violento, ma i due hanno registrato solo lievi ferite, ma il mezzo, acquistato 32 anni fa e adattato a camion dei gelati, si è capovolto ed è andato letteralmente ...

