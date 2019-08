Cosa dicono i sondaggi elettorali

Cosa dicono di noi i nostri desideri? : Tutti noi pensiamo costantemente che “se io sono fatto così.. anche gli altri lo saranno”. Di conseguenza riteniamo logico presupporre che gli altri condividano i nostri stessi desideri. Quest’idea deve essere assolutamente sfatata. Fortunatamente per l’umanità esiste una notevole variabilità fra gli esseri umani e in particolare una rilevante differenza nei loro desideri. Il Suv (sport utility vehicle) si è imposto come oggetto del desiderio di ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : ecco Cosa dicono gli amici : cosa dicono gli amici della love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due sono diventati nel giro di due mesi inseparabili e fanno sul serio. Sono infatti già avvenute le prime presentazioni in famiglia e sia Giulia sia […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco cosa dicono gli amici proviene da Gossip e Tv.

Paolo Ruffini a Blogo : "Sto lavorando a La Pupa e il secchione - i colleghi mi dicono 'ma Cosa ti metti a fare?'" : "Io amo davvero la tv generalista. Ho una forte idea del pop. Se Sky mi facesse un'offerta, da una parte ne sarei felice, dall'altra mi porrei il problema di chi non ha il decoder. L'altro giorno ho visto l'ultima puntata de La Corrida in prima serata su Canale 5, secondo me è pura avanguardia. A me piace molto la televisione, ne abbiamo parlato già altre volte su TvBlog, ma mi entusiasmo proprio guardando la tv". Paolo Ruffini ribadisce ...

Roberta Morise su Magalli : “Non mi interessa Cosa dicono di lui” : Giancarlo Magalli, parla Roberta Morise: “Gran signore. Non mi importa cosa dicono gli altri” Si è raccontata con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTv Roberta Morise, conduttrice de I Fatti Vostri, che tra una domanda e l’altra non ha potuto non parlare, ovviamente, dello storico padrone di casa del programma del mezzogiorno di Rai2, che affianca dall’anno scorso: ...

La traduzione degli audio di BuzzFeed : Cosa si dicono Savoini e i russi sul finanziamento alla Lega : "Noi vogliamo cambiarla l’Europa. Vogliamo una nuova Europa che sia vicina alla russia come lo era prima, perché rivogliamo la nostra sovranità. Noi italiani vogliamo decidere del nostro futuro e di quello dei nostri figli, e non dipendere dalle decisioni degli illuminati di Bruxelles": così Gianluca Savoini apre la discussione con alcuni funzionari russi in cui si sarebbe trattato un accordo commerciali attraverso cui nascondere finanziamenti ...

"Povertà immaginaria : ecco perché". Vittorio Feltri lapidario : Cosa non vi dicono sui soldi degli italiani : "I depositi bancari italiani in maggio sono ulteriormente aumentati: più 3 e rotti per cento. E si confermano i più alti d’Europa. Povertà immaginaria". Lo twitta Vittorio Feltri. Oggi Libero ha pubblicato un pezzo sul tema. Crescono i prestiti alle famiglie, calano i prestiti alle imprese. Diminuis