Traffico Roma del 09-08-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico COMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DI Roma. NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA RESTANO INCOLONNAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. SULLA VIA APPIA NUOVA LAVORI DI POTATURA E CODE TRA VIA CESARE BARONIO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 10 : 00 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI QUELLO AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR MARANCIA PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. ALTRO INCIDENTE IN VIA DI AFFOGALASINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE CODE PER LAVORI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 09 : 30 : Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON MANCANO COMUNQUE GLI INCIDENTI QUELLO AVVENUTO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR MARANCIA PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. ALTRO INCIDENTE IN VIA DI AFFOGALASINO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE CODE PER LAVORI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA ANDREA MILLEVOI IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI SINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico IN LIEVE AUMENTO SULLE STRADE CITTADINE, SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA Roma NAPOLI SINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA BREVI CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA CRISTOFORO ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 08 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 09-08-2019 ore 07 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA DI VIA FILIPPO FIORENTINI SINO ALLA TANGENZIALE EST. NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI DA SEGNALARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZALE APPIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 20 : 00 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 30 : NORMALIZZATO IL Traffico SULLA VIA PONTINA , PER TUTTO IL POMERIGGIO INTERESSATA DA RALLENTAMENTI E CODE MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE , DOVE LA CIRCOLAZIONE SI E’ QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATA , SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA A FIDENE , CODE PER INCIDENTE IN VIA ALTAGNANA IN DIREZIONE DEL VIADOTTO SARAGAT SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 19 : 00 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18 : 30 : AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , SOPRATTUTTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI STA IN FILA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA CASILINA SULLA VIA PONTINA AUTO IN FILA IN DIREZIONE LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ENTRARE SULLA ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI Roma, RESTANO INVECE SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA AUTO IN FILA IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA PONTINA TERMINATE LE CODE IN DIREZIONE DI Roma, RESTANO INVECE SULLA CARREGGIATA PER LATINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA AUTO IN FILA IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA. AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA RomaNINA SONO INIZIATI QUESTA SETTIMANA I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO ...

Traffico Roma del 08-08-2019 ore 17 : 00 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI IN AVVICINAMENTO AL BIVIO PER LA A24 ALTRO INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO IN PROSSIMITÀ DI VIA OTTAVIANO, INEVITABILI I RALLENTAMENTI NORMALIZZATO INVECE IL Traffico SULLA VIA SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ENTRIAMO ORA SUL RACCORDO ANULARE , DOVE PER Traffico SI STANNO FORMANDO CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA , SIAMO IN CARREGGIATA INTERNE ANCORA CODE POI SULLA VIA ...