Space Harrier e Puyo Puyo arrivano nella collana SEGA AGES

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 9 agosto 2019)sono i prossimi titoli pubblicatiraccoltaper Nintendo Switch, e arriveranno il 22 agosto al prezzo di 6,99 € ciascuno!è un concentrato di spirito arcade classico, ma può contare sull’aggiunta di una nuova funzione chiamata Komainu Barrier Attack. Per rendere il viaggio più accessibile, il Komainu ti proteggerà con uno scudo speciale in maniera da consentirti di resistere alle minacce in modo più semplice. Attenzione, però, dopo il primo colpo ricevuto la protezione è perduta! La versionediè il modo perfetto per provare per la prima volta questa incredibile serie di rompicapi. Gioca contro il computer oppure contro un amico nell’Arcade Mode originale, oppure sfida i giocatori da tutto ...

