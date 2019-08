Meteo sabato 10 agosto | afa e temperature che sfioreranno i 40 gradi Weekend di fuoco

Meteo - ondata di calore : sabato 0°C sulle Alpi solo a 4600 metri : Arriva il caldo ovunque nel fine settimana e sale anche la quota dello zero termico, cossia zero gradi centigradi, che sabato sulle Alpi potrebbe toccare i 4.600 metri. “Si tratta di un dato anomalo per il periodo – spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr – dovuto al fatto che le temperature saranno più alte della media di 5 gradi, passando da 31-32 di valore massimo a 36-37. Episodi di questo tipo, dal 2000 ...

PREVISIONI Meteo WEEKEND/ Sabato e domenica 3-4 agosto : sole quasi ovunque... : PREVISIONI METEO WEEKEND, Sabato e domenica 3-4 agosto: sole e cielo sereno praticamente ovunque ma non mancheranno temporali e rovesci isolati. Ecco dove..

Previsioni Meteo sabato 3 Agosto : sole prevalente - qualche disturbo al Nordest medio Adriatico e Appennino : Dopo lo sconquasso temporalesco accorso ieri su molte aree del Nord, con nubifragi, anche trombe d’aria e ingenti danni tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino e Friuli, giunge oggi una generale quiete delle condizioni atmosferiche. A dire il vero, qualche fastidio vi sarà, specie nelle ore pomeridiane, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati e per giunta di debole-moderata intensità. L’arrivo di aria più fresca, ...

Previsioni Meteo 3 agosto : sabato tra temporali al Nord e caldo al Sud : Le Previsioni meteo di sabato 3 agosto confermano che il primo weekend di agosto sarà dominato ancora da maltempo in diverse regioni d’Italia, con piogge e temporali. A rischio il Nord e parte del Centro. Resiste invece il caldo e il sole al Sud: tra Sicilia, Puglia e Sardegna attese temperature sui 40 gradi.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile per Sabato 3 Agosto : tempo piu' stabile e temperature in calo : Nella giornata di domani assisteremo a condizioni Meteo nuovamente più stabili dopo il transito della perturbazione di queste ore al Centro-Nord. Le temperature saranno in calo anche sulle regioni...

Meteo - le previsioni di sabato 3 agosto : Meteo, le previsioni di sabato 3 agosto Tempo stabile ovunque e temperature nella norma in attesa di una nuova ondata di caldo africano al Sud. Nuvolosità residua su Romagna, regioni centrali adriatiche e Nord della Puglia e ultime gocce di pioggia sulle Marche e sull'Abruzzo. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo - le previsioni di sabato 27 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 27 luglio Sarà un weekend di maltempo con acquazzoni e temporali soprattutto sull'area settentrionale: è allerta in cinque regioni. Anche al Centro il tempo sarà variabile. Cieli prevalentemente sereni nel Meridione. Temperature in calo, più deciso domenica Parole chiave: ...

Meteo - le previsioni di sabato 20 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 20 luglio Un weekend sereno con sole sulle coste e nell'entroterra. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra i 27 e i 32 gradi, che andranno aumentando nella giornata di domenica. I venti resteranno generalmente deboli e i mari poco mossi (LE previsioni ) Parole ...

Allerta Meteo! altri temporali - le previsioni di sabato e domenica : Il weekend del 13 e 14 luglio non è destinato a trascorrere all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Come riporta AdnKronos, infatti, una doppia perturbazione si appresta a transitare sul nostro Paese, provocando altri temporali, dopo quelli che hanno caratterizzato buona parte della settimana, anche se il sole avrà modo di splendere su alcune regioni. sabato 13, rendono noto gli esperti di ‘IlMeteo.it’ venti più freschi pilotati ...

Previsioni Meteo 13 luglio - sabato e domenica all’insegna di temporali e grandinate : Una doppia perturbazione interesserà tra sabato e domenica la Penisola. Le Previsioni meteo di oggi 13 luglio indicano una prima fase di maltempo con intensi temporali accompagnati in alcuni casi da grandinate e raffiche di vento in particolare nelle regioni adriatiche. domenica invece una seconda fase che interesserà soprattutto il nord ovest.Continua a leggere

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 Luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo - le previsioni di sabato 13 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 13 luglio Al Nord nuvoloso sul Triveneto e in Emilia Romagna, con temporali locali. Pioggia attesa anche al Centro. Temperature in calo. Sole e tempo sereno al Sud. IL Meteo Parole chiave: Meteo ...

Meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Meteo - le previsioni di sabato 6 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 6 luglio È prevista una giornata di sole su tutta Italia. Farà eccezione qualche isolato temporale sulle regioni del Nord. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori massimi compresi tra i 32 e i 37 gradi. LE previsioni Parole chiave: ...