Le serie tv cancellate nel 2019 che non vedremo nel 2020

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) È una “settimana nera” per letv o, almeno, lo è in parte. Se da un lato, infatti, vengono continuamente annunciate nuove produzioni e stagioni dei telefilm più in voga, dall;altra sono state annunciate delle cancellazioni. Negli ultimi giorni, le “vittime” sono state The OA e Skam Italia,rispettivamente da Netflix e da TIMvision. La cancellazione di The OA A pochi mesi dal rilascio sulla piattaforma streaming della seconda stagione (il 22 marzo), ladrama fantasy creata (e interpretata) da Brit Marling con Zal Batmanglij, è stata cancellata da Netflix. La Marling ha commentato l;annullamento della sua creatura con un lungo post su Instagram, definendo sé stessa e il suo co-autore Batmanglij «profondamente tristi per non aver finito questa storia», continuando dicendo che «La prima ...

