In Onda | David Parenzo baciato dalla fortuna | gol a porta vuota ed esultanza scomposta

In Onda su La7? "Unico punto di riferimento della politica in tv" : David Parenzo promosso da Maurizio Costanzo : In queste serate estive, mi sono ritrovato a pensare che senza le repliche di Don Matteo, Il Paradiso delle Signore o altre soap, alcuni canali sarebbero veramente in affanno. D'altra parte, si sa, d' estate si propone sempre lo stesso palinsesto. Segnalo Narcotica, in Onda su Raitre, il mercoledì a

In Onda - Giorgia Meloni demolisce David Parenzo : "Balla su di me nel suo libro. Deliri" : "Ha scritto un libro che si chiama I Falsari, che è autobiografico. Prende e manipola i post, miei nello specifico. In uno mette in bocca a me ciò che ha detto lui adesso". Inizia così la demolizione di David Parenzo ad opera di Giorgia Meloni, andata in scena durante l'ultima puntata di In Onda su

In Onda - duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo : "Mi ha diffamato" : Uno scontro in diretta che ha condizionato tutto il resto dell’intervista. Giorgia Meloni si scaglia contro David Parenzo durante l’ospitata a In onda, mostrando alla telecamera il libro “I falsari” pubblicato di recente dal giornalista padovano.“Ha scritto un libro che si chiama I falsari ed è autobiografico”, tuona la leader di Fratelli d’Italia.prosegui la letturaIn onda, duro scontro tra Giorgia Meloni e David Parenzo: "Mi ha diffamato" ...

David Sassoli (PD) eletto presidente del Parlamento Ue : «Recuperare lo spirito dei padri fOndatori» : David Sassoli (PD) eletto presidente del Parlamento Europeo. «Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento Ue. Ringrazio il presidente...

David Parenzo e Luca Telese tornano «In Onda» e guadagnano anche la prima serata : David Parenzo e Luca Telese Riparte su La7 In Onda, il talk estivo condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda – al posto di Otto e Mezzo – dal lunedì al sabato alle 20.30 e con un doppio appuntamento in prima serata; ogni martedì e giovedì, infatti, il programma si allungherà fino alle 23.30. In Onda manterrà accesa La7 sull’attualità politica, la cronaca e i temi più caldi del momento, grazie anche ad una squadra di ...

David Parenzo a Blogo : "In Onda sarà un Otto e mezzo più piccante (non troppo - però!)" : "Non mi sento un lavoratore stagionale, non lo sono. Quest'anno ho scritto un libro, ho collaborato con La7 per altre cose, ho fatto la radio. La mia non è una sostituzione estiva. In Onda è un altro programma, nella fascia più autorevole che la rete ha. Non mi sono mai sentito di serie B e voglio essere giudicato per quello che faccio. Durante l'anno non ho trovato spazio? Posso capirlo, il palinsesto è ricchissimo, i programmi sono ...

Davide Soliani - creative director di Mario + Rabbids - fOndamentale per portare Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate : Anche se il DLC di Banjo-Kazooie per Super Smash Bros. Ultimate arriverà nel corso dell'autunno, ecco arrivare un interessante retroscena che vede coinvolti il compositore delle musiche dell'originale Banjo-Kazooie e Davide Soliani, creative director di Mario + Rabbids.Stando a quanto detto da Grant Kirkhope a VGC, Davide Soliani avrebbe avuto un ruolo determinante per portare Banjo-Kazooie su Super Smash Bros. Ultimate.Nello specifico, lo ...