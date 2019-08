Di Maio e gli altri big rischiano di andare a casa | per il M5s è l' ora della verità

Crisi di governo - l’ultimo scontro tra Di Maio e Salvini sul taglio dei parlamentari. “Abbi il coraggio - poi il voto”. “No - si perde un anno” : L’ultimo scontro si genera all’alba della rottura e si alimenta della stessa Crisi di governo, con botta e risposta, accuse e controaccuse tra M5s e Lega. Il litigio finale è sul taglio dei parlamentari, calendarizzato a settembre. Doveva essere il prossimo provvedimento bandiera dei Cinque Stelle ma l’addio all’esperienza di governo deciso da Matteo Salvini non permetterà di tornare in Parlamento per approvare la norma ...

Crisi di governo - Di Maio : “Riaprono le Camere? Lega voti taglio dei parlamentari”. Salvini : “No. Poi non si va più a elezioni” : Luigi Di Maio l’ha ripetuto per tre volte in tre ore: se le Camere riaprono per la Crisi, perché non si può sfruttare l’occasione per approvare il taglio dei parlamentari? È sulla riforma dei due rami del Parlamento, che il capo del Movimento 5 stelle ha cominciato a tirare la giacchetta al quasi ex alleato, Matteo Salvini. Subito dopo che il leader della Lega ufficializzava la Crisi di governo con una nota, il ministro dello ...

Governo : Di Maio - ‘mettiamo fine con marchio qualità - tagliando 345 parlamentari’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Se è vero che si vuole andare al voto perché non si tiene alle poltrone allora si taglino le poltrone. Non è una sfida. E’ un invito. Ci vuole coraggio. Si venga al Parlamento e si taglino i 345 parlamentari. Dopo che il ministro Salvini si è fatto 2 settimane in spiagge è venuto qui a Roma ha fatto cadere il Governo accusando i parlamentari di non lavorare. mi sembra un pio’ surreale. ...

Crisi di governo - Di Maio : "Votiamo prima il taglio di 345 poltrone e poi voto" : Il Ministero dell'Interno Matteo Salvini ha ufficializzato la Crisi di governo dopo un'ora di colloquio a Palazzo Chigi col Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, rimasto in silenzio per tutta la giornata odierna, ha affidato a Facebook la propria posizione ufficiale e ha lanciato un appello a non far crollare subito il governo, almeno non prima di aver portato a compimento il taglio dei ...

Salvini apre la crisi di governo : "Non c'è più maggioranza. Restituire parola agli elettori". Di Maio : "Prima il taglio dei parlamentari" : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

