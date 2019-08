Striscione per Diabolik al Colosseo : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Diablo vive” è lo Striscione appeso alle 4.20 della notte scorsa sul ponte degli Annibaldi al Colosseo e firmato con la sigla degli Irriducibili, il gruppo ultras della Lazio di cui , ucciso ieri al parco degli Acquedotti, era leader. All’arrivo della volante del commissariato Celio lo Striscione è stato arrotolato e rimosso dai 5 uomini sul posto, sorpresi dagli agenti e tutti ...

Fiorentina - Striscione per Vitor Hugo. Lui ringrazia i tifosi : “Non ho parole” [FOTO] : “Non ho parole per ringraziare di tutto questo affetto! Posso solo dire con certezza che anche tutti voi fate parte della mia Storia!! Grazie mille Fiorentina e a tuoi i tifosi“. Questo il pensiero su Instagram di Vitor Hugo rispondendo a distanza ad uno striscione che il violaclub ‘Unonoveduesei’ ha affisso nelle scorse ore ad una delle cancellate dello stadio ‘Franchi’, rivolto all’ex ...

Lo Striscione al Gay Pride per la capitana della Sea Watch : "Grazie, thank you, gracias, shukran Carola". Si è svolta lungo le vie del centro la parata del Milano Pride. Il corteo è partito nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale e sfilerà verso piazza Venezia dove si concluderà con un concerto. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista gay Pride ...

“Verità per Regeni” - Il Piccolo contro la scelta del governatore del Friuli di rimuovere lo Striscione : Il caso Regeni fa ancora una volta discutere. Il quotidiano triestino Il Piccolo prende posizione a tutta pagina contro la decisione del governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, di far rimuovere da una delle finestre del palazzo del Consiglio Regionale di Trieste lo striscione dedicato al giovane ricercatore italiano t...

Il neosindaco leghista di Sassuolo fa rimuovere lo Striscione per Giulio Regeni : "È antiestetico" : Dopo Ferrara e Trieste, ora è il turno di Sassuolo. Il comune denominatore è la Lega. Il sindaco neoeletto della città emiliana, Gian Francesco Menani, esponente del Carroccio, ha fatto rimuovere lo striscione giallo di Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni”. Era esposto sulla facciata del palazzo del Comune, ma il membro del partito di Matteo Salvini ha deciso che aveva fatto il ...

Il nuovo sindaco leghista di Sassuolo ha fatto rimuovere lo Striscione per Giulio Regeni dalla facciata del Comune : Il neoeletto sindaco di Sassuolo (Modena), il leghista Gian Francesco Menani, ha fatto rimuovere lo striscione giallo di Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni” che era esposto sulla facciata del palazzo del Comune. Menani ha detto: «Resta ferma

Trieste - i consiglieri M5s espongono Striscione per Regeni da finestra Regione : “Lega l’ha tolto? Incomprensibile” : I 5 stelle contro il Carroccio in Friuli Venezia Giulia. Dopo che il governatore Massimiliano Fedriga ha deciso di togliere lo striscione “Verità per Giulio Regeni”, esposto all’ingresso del palazzo della Regione in onore del ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo, il M5s ha deciso di mettere un cartello simile alla finestra degli uffici del Movimento, nel palazzo del Consiglio stesso. La finestra affaccia sulla ...

Trieste - via lo Striscione per Regeni |Il governatore Fedriga (Lega) : "Non sarà mai più esposto" : Al suo posto manifesti dedicati agli Europei di calcio Under 21. Lo striscione per il giovane ricercatore friulano, ucciso in Egitto in circostanze ancora da chiarire, fu srotolato e appeso dalla precedente giunta Serracchiani (Pd)

La Regione fa togliere lo Striscione per Regeni - Fedriga : «Non lo rimetteremo più» : Al suo posto dei manifesti per il campionato europeo di calcio under 21. Uefa e Figc precisano di essere estranee a tale decisione. Lo studente ucciso in Egitto era originario della provincia di Udine

Trieste - tolto lo Striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla Regione per mettere gli addobbi del calcio under 21 : In Piazza dell’Unità d’Italia, a Trieste, non si vede più lo striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni“. Il manifesto giallo di Amnesty International è stato tolto oggi dal Palazzo della Regione, dove era esposto dal 2016, per lasciare il posto agli addobbi del campionato calcistico europeo under 21. La Regione, guidata dal leghista Massimiliamo Fedriga non ha commentato la rimozione. Sul caso è intervenuta la ...