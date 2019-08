Sconcerti su Calciopoli | ' Inter premiata per qualcosa che non ha vinto | si accontenti'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) La Juventus prosegue la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica ed atletica. Intanto si attende l'ultimo match dinational Champions Cup contro l'Atletico Madrid, previsto per sabato 10 agosto alle ore 18:05. La dirigenza bianconera continua il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano. Le principali antagoniste della Juventus probabilmente saranno Napoli ed, con la società di Suning che dopo aver affidato la panchina all'ex bianconero Conte, sta allestendo una rosa competitiva, a breve dovrebbe arrivare l'ufficializzazione dell'acquisto di Lukaku dal Manchester United. Il belga è stato conteso con la Juventus, in uno scontro fra le due società che prosegue anche nelle aule dei tribunali. Come è noto infatti la Juventus ha fatto l'ennesimo ricorso contro l'assegnazione dello scudetto ...

