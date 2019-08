Samsung Galaxy S4 è immortale | ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16

Samsung consente di rimappare il tasto d’accensione di Galaxy Note 10 e - sotto sotto - cancella un video “anti-Apple” : Samsung Galaxy Note 10 ha un tasto d'accensione rimappabile con altre funzioni, Bixby compreso. E nel mentre, vista l'assenza della porta jack audio, Samsung ripensa al suo passato e comincia a cancellare qualche vecchia canzonatura contro Apple. L'articolo Samsung consente di rimappare il tasto d’accensione di Galaxy Note 10 e, sotto sotto, cancella un video “anti-Apple” proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone : Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 sono proposti in forte sconto ad alcuni clienti Vodafone con la solita rateizzazione in 30 mesi e zero anticipo. Ecco le offerte che l'operatore rosso sta inviando via SMS. L'articolo Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy A50 a prezzi mai visti con queste offerte Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ arrivano su Amazon : disponibili in preordine a partire da 979 euro : Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ arrivano su Amazon: disponibili in preordine a partire da 979 euro con la possibilità del cashback fino a 400 euro L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ arrivano su Amazon: disponibili in preordine a partire da 979 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 supporta il Multi Sound con l’ultimo aggiornamento di MultiStar : Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ e non solo accolgono alcuni aggiornamenti per Samsung Good Lock, che includono il Multi Sound per il modulo MultiStar: ecco di cosa si tratta. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 supporta il Multi Sound con l’ultimo aggiornamento di MultiStar proviene da TuttoAndroid.

Samsung e le tre info-grafiche sui Galaxy Note 10 : storia - confronto con Note 9 e S Pen : Samsung ha realizzato tre info-grafiche per velocizzare la sedimentazione delle informazioni e dare risalto ai punti di forza del nuovo progetto L'articolo Samsung e le tre info-grafiche sui Galaxy Note 10: storia, confronto con Note 9 e S Pen proviene da TuttoAndroid.

Potete già scaricare gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy Note 10 : Ecco gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, disponibili al download: correte a scaricarli con questo link rapido. L'articolo Potete già scaricare gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Prezzo Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus già sotto di 400 euro con permuta ufficiale : i modelli coinvolti : Per chi considera il Prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e10 Plus un po' troppo elevato, è bene sapere che già oggi (a solo un giorno dall'uscita di ognuno dei device della nuova serie phablet) è possibile risparmiare sull'acquisto grazie alla programma di permuta ufficiale di un vecchio device. Vanno dunque esattamente riferite le condizioni per ottenere fino a 400 euro di risparmio sul nuovo acquisto. Va ricordato , prima di tutto, il Prezzo ...

Samsung Galaxy Note 10 e Note 9 a confronto : (Foto: Samsung) Samsung Galaxy Note 10 vs Note 9, il confronto è servito: cosa cambia dalla generazione 2018 a quella 2019? Dal design all’hardware fino al pennino S-Pen rinnovato, facciamo il punto su tutto ciò che è migliorato con il nuovo terminale. Per tutte le informazioni e per l’anteprima di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ vi rimandiamo al nostro approfondimento con foto, video e prime impressioni, mentre questa è stata la ...

Samsung Galaxy Note 10 5G - Bixby - modalità notturna e altro dal Galaxy Unpacked 2019 : Al Galaxy Unpacked 2019 tenutosi ieri sera a New York, Samsung ha presentato numerose novità, "dimenticandosi" però di parlare di Bixby. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 5G, Bixby, modalità notturna e altro dal Galaxy Unpacked 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : due nuovi smartphone con pennino innovativi e dall’ottimo design : Samsung presenta il nuovo smartphone top di gamma con pennino ora disponibile in due versioni, anche con 5G

Galaxy Note 10 è il nuovo smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - c’è anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...

Samsung Galaxy Note 10 e 10+ sono perfetti per il gaming : ecco che cosa hanno di speciale : Nonostante si tratti di una serie originariamente pensata per la produttività, con Galaxy Note 10 Samsung svela un'anima da gaming. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e 10+ sono perfetti per il gaming: ecco che cosa hanno di speciale proviene da TuttoAndroid.

Presentato il nuovo Samsung Galaxy Note 10! S Pen intelligente - fotocamera professionale : Samsung ha da poco Presentato la nuova famiglia dedicata al Galaxy Note10, associando un design elegante ed un S Pen completamente rivista, più intelligente e prestazioni senza confronti. Ispirato da una nuova generazione che passa senza interruzioni dal lavoro alla vita privata, Galaxy Note10 offre agli utenti la libertà di lavorare nel modo che desiderano e di mostrare il loro spirito ...

Cinque curiosità su ricarica - S Pen - DeX - zoom audio e jack audio dei Samsung Galaxy Note 10 : Scopriamo alcune curiosità legate a Samsung Galaxy Note 10/Note 10+, i nuovi flagship presentati ieri sera da Samsung a New York. L'articolo Cinque curiosità su ricarica, S Pen, DeX, zoom audio e jack audio dei Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.