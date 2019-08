Nella città messicana di Uruapan sono stati trovati 19 corpi mutilati | le uccisioni sono

Gemiti e urla Nella notte (per colpa dei ricci in amore). E i cittadini chiamano la polizia : urla e Gemiti che provengono da parchi e giardini e che preoccupano i cittadini, che spesso segnalano il fatto alla polizia. polizia che però, una volta arrivata sul posto, non si trova davanti una coppia di amanti focosi ma solo ricci intenti ad accoppiarsi. Succede in Germania, proprio nel periodo della “stagione dell’amore” dei ricci. L’ultimo caso è avvenuto qualche giorno fa ad Augusta. Nel cuore della notte un rumore che proveniva da un ...

Musei in Comune - ingresso gratuito per la prima domenica di agosto per i residenti a Roma e Nella città Metropolitana : ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitanaper la prima domenica del mese di agosto. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’estate al museo permette di scoprire, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, le tante mostre in corso.domenica 4 agosto la maggioranza delle esposizioni saranno ad ingresso gratuito per ...

Roma - incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile Nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Esplosione Stromboli - il geologo Franco Ortolani : “Come si possono autorizzare escursioni Nella parte a maggiore rischio? I cittadini vanno tutelati” : Il Senatore ed esperto geologo Franco Ortolani è tornato a parlare del vulcano Stromboli, in merito alla violenta eruzione del 3 luglio scorso, costata la vita ad un giovane escursionista. In un post su Facebook, Ortolani ha scritto: “L’Esplosione del 3 luglio 2019 è sopraggiunta all’improvviso, proprio come scritto nella pagina Centri Visitatori INGV delle Isole Eolie, il Vulcano informa: “Nonostante il grande impegno di monitoraggio, non è ...

Madonna appare sulla porta di una casa. Mistero Nella città italiana : A Napoli, sulla porta di una casa popolare in corso Marianella, nel quartiere di Piscinola, è apparsa un’immagine che molti hanno identificato con la Madonna. Sarebbe successo dopo che Maria, la giovane che abita nell’appartamento, avrebbe pregato la Madonna e invocato il suo aiuto per una parente affetta da cancro a uno stadio avanzato. Tante persone sono giunte sul posto per vedere l’immagine misteriosa e la notizia, riportata da Il Mattino, ...

Maltempo - disastro Nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

Rifiuti a Roma - “La capitale d’Italia sprofonda Nella spazzatura” : ecco come i giornali esteri descrivono la Città Eterna : “La capitale italiana sprofonda nella spazzatura”: questo il titolo di un articolo che la tedesca Bild dedica al problema dei Rifiuti che affligge Roma. La testata tedesca parla di “enormi mucchi per le strade e persino torri nelle immediate vicinanze del Colosseo. Da anni, Roma non ha il problema dei Rifiuti sotto controllo”. E si fa accenno anche ai problemi che potrebbero derivarne per la salute, soprattutto a causa delle allarmanti invasioni ...

Alice Nella Città. La bellezza che verrà con la Festa del Cinema di Roma : La bellezza del Cinema in tutte le sue forme, italiano come internazionale, dai lungometraggi ai film d’animazione, è il leit motiv su cui ha scelto di puntare Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 17 al 27 ottobre prossimi, “un’edizione che ha deciso di mettere sullo stesso piano la complessità e la leggerezza senza alcun tipo di disparità di ...

Si sblocca il piano rifiuti per Roma. Raggi : "I cittadini si impegnino Nella differenziata" : "Abbiamo fatto l'incontro della cabina di regia, che ha un senso politico e un senso tecnico. Il clima è molto disteso, abbiamo individuato belle soluzioni. Sicuramente adesso proseguirà la raccolta dei rifiuti e si accelera secondo le possibilità; sicuramente ci prenderemo qualche giorno, c'è la disponibilità della Regione ad aumentare i giorni per procedere alla raccolta straordinaria, c'è tutta la capienza degli impianti, una cosa ...

"Non metterò più piede Nella città che mi ha tradito". Morgan scrive al sindaco di Monza dopo lo sfratto : Deluso e tradito. Morgan, ancora provato a causa dello sfratto dalla sua abitazione di Monza, sfoga il suo dispiacere in una lettera indirizza a Dario Allevi, sindaco della città lombarda. Stando a quanto riporta Il Giorno, l’artista avrebbe tuonato: “Non metterò mai più piede nella città che mi ha tradito”.Sfrattato dalla sua casa in via Adamello a Monza venduta all’asta dopo essere stata ...

Roma. Commercio e artigianato Nella città storica : modifiche regolamento : Disco verde dell’Assemblea capitolina alle modifiche e integrazioni del regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nella città storica,