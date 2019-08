Metal Gear Solid 5 | Demon Edition potrebbe arrivare quest' anno con storia e personaggi

Una nuova versione di Metal Gear Solid 5 annunciata alla Gamescom 2019 : il rumor bollente da Konami : Metal Gear Solid 5 non è stato solo l'ultimo capitolo principale della saga ad essere approdato su PC e console, ma anche l'ultimo diretto dal suo stesso creatore, Hideo Kojima. Il brillante game designer, dopo l'ennesimo capitolo del franchise dall'impronta stealth, è stato infatti protagonista di un controverso divorzio d alla compagnia giapponese, andando poi a fondare il suo studio indipendente - Kojima Productions - per mettersi a lavoro su ...

Metal Gear Solid 5 - Resident Evil 4 e molti altri giochi nel Game Pass di luglio : Microsoft ha da poco annunciato i titoli che a luglio arriveranno sull'Xbox Game Pass , il popolare servizio che consente ai giocatori di mettere le mani su decine di titoli al costo di un abbonamento.Sono stati annunciati ben 6 giochi , che arriveranno a partire da oggi 17 luglio :Con l'arrivo del servizio anche su PC, Microsoft ha pubblicato qualche mese fa la lista dei titoli che faranno parte del Game Pass per PC, potete trovare tale lista qui ...

'Metal Gear' è un progetto dell'intelligence americana? : Stando a fonti ufficiali russe, la serie videoludica di Metal Gear non sarebbe altro che un progetto dell'intelligence americana, ovvero i servizi segreti, per manipolare la popolazione a livello mondiale.Come riporta Themoscowtimes infatti, tale accusa arriva direttamente da fonti ufficiali russe, in particolare da una riunione presso l'Assemblea Federale della Federazione Russa.Stando a quanto riportato, Metal Gear si schiererebbe più a ...