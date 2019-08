Malta | “Migranti maltrattati sul set di Checco Zalone” Valsecchi smentisce a FqMagazine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Tensioni sul set adel nuovo film diZalone “Tolo Tolo”, che uscirà nelle sale a Natale. Secondo il quotidiano locale “Times Of” 70 migranti e 4 bambini, ingaggiati e reclutati dalla produzione nei sobborghi più multietnici dell’isola per fare da comparse-protagonisti nelle scene di mare in corso di registrazione, sono state maltrattate e hanno vissuto ore di panico. In particolare il sito riferisce che per una delle scene del film, che prevedeva le comparse su barconi in grandi vasche d’acqua, ben 70 persone sono state lasciate sotto il picco del sole per sei ore, senza nessuna possibilità di bere acqua e rifocillarsi. Nessuna pausa e nessuna possibilità di andare al bagno. Il giornalista Philip Leone Ganado ha addirittura descritto le condizioni di una donna incinta che ha avuto una crisi di panico e quindi è stata costretta a scendere per terra. La fonte è un ...

