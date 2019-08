Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 È il momento di Vittoria Bussi: veterana romana non corre le gare di un giorno, si dedica completamente alle prove contro il. Per lei il Record dell’Ora agguantato nel 2018 ad Aguascalientes. 10.55 Partita Lucinda Brand: c’è attesa per la performance dell’olandese. 10.53 Siamo in attesa dei primi riscontri cronometrici. 10.52 Nel fratrulli per coloro che partiranno tra qualche minuto. 10.50 Protagonista della prima parte di gara dovrebbe essere l’olandese Brand, primo riferimento per tutte. 10.48 Tra 10′, alle 10.58, sarà la volta dell’azzurra Bussi. 10.46 Ovviamente ora si susseguono le partenze. Di minuto in minuto prenderanno il via le atlete. 10.45 Inizia la gara! Partita la spagnola Gloria Rodriguez. 10.44 Incognita vento: spirano forti raffiche in quel di Alkmaar. 10.42 In ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro femminile Under23 in tempo reale. In gara Elena Pirrone. Attesa p… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: Elena Pirrone è bronzo! Vince la tedesca Ludwig argento per Novolodskaya. Pa… - zazoomnews : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro Elite femminile in tempo reale. Olanda super-favorita -… -