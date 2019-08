Fonte : blogo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Fermi tutti, c’è. E Alessandro Desi. Fuori programma a In, con il vicedirettore dell’Huffington Post che si spazientisce quando Luca Telese e David Parenzo tagliano il suo intervento per collegarsi con.“Non mi interrompere”, avvisa il giornalista visibilmente irritato, ma la fresca attualità è più importante delle analisi politiche e la linea passa in fretta e furia a Francesca Carrarini.In, Deper l'di. Lui si: "Non è lo sbarco in Normandia" pubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2019 11:32.

SerieTvserie : In onda, De Angelis interrotto per l'arrivo di Salvini a Sabaudia. Lui si arrabbia: 'Non è lo sbarco in Normandia' - falcions85 : A In onda Alessandro De Angelis viene interrotto dai continui collegamenti con Sabaudia, dove è atteso Salvini. Il… - Primahyadum : #inonda De Angelis, ospite fisso di In Onda, non ne aggancia una che sia una. Grandi sproloqui sulla crisi, annunci… -