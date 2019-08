Di Maio annulla l' agenda per impegni istituzionali

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il ministro Luigi Dinon parteciperà all’incontro di Cavriago in programma questa mattina per. L’incontro sarà comunque presieduto dal ministro Alfonso Bonafede. Rimandata anche la riunione con gli attivisti in programma per questa sera a Bologna. Lo comunica il M5S.Finito sotto l’assedio di Matteo Salvini, ma anche dei sui gruppi parlamentari, il capo politico M5S si trova di fronte a un bivio, dopo la pesante sconfitta di ieri sulla Tav. Sono ore decisive per il futuro del governo e soprattutto del Movimento. Così il vicepremier M5S ha deciso dire gli appuntamenti in Emilia Romagna e non allontanarsi dalla Capitale.

