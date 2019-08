Rockstar Games assume i tester a tempo pieno dopo le polemiche sui periodi di crunch

Rockstar Games da dieci anni non paga la Corporation Tax in UK - pur ricevendo milioni di sterline in sgravi fiscali : Secondo un report investigativo di TaxWatch, Rockstar Games da dieci anni non starebbe pagando la Corporation Tax, un'imposta presente nel Regno Unito. La documentazione dichiara inoltre che la società avrebbe beneficiato di un totale di 42 milioni di sterline sotto forma di sgravi fiscali per un periodo che va dal 2015 al 2017. La cifra rappresenta il 19% di tutti i crediti d'imposta concessi all'industria dei giochi britannica ...

Rockstar Games sta sviluppando "mondi di nuova generazione" : Con GTA V che continua a ottenere un ottimo riscontro sul mercato e di giocatori ancora attivi e un Red Dead Redemption 2 che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e che sta lentamente migliorando Red Dead Online, in molti si chiedono cosa ci si possa aspettare dal futuro di Rockstar Games.Quale sarà il prossimo progetto dell'apprezzatissima software house? Nulla di ufficiale al momento ma una serie di annunci di lavoro potrebbe fornirci quanto ...

Annunciato il programma Social Club x Twitch Prime di Rockstar Games : Rockstar Games annuncia oggi il suo programma Social Club x Twitch Prime, collaborazione che avrà inizio questo mese e che porterà ai membri del Social Club e agli iscritti a Twitch Prime ricompense di gioco gratuite, bonus e sconti esclusivi sia per GTA Online sia per Red Dead Online.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dettagli:Twitch Prime è un'esperienza premium su Twitch compresa con l'abbonamento a Amazon ...

GTA 6 sarà più breve dei predecessori? Possibile scelta obbligata per Rockstar Games : La fame da GTA 6 è già ad altissimi livelli, nonostante la (relativamente) recente release di Red Dead Redemption 2. Il free roaming in salsa western di Rockstar Games non ha evidentemente saziato la fame di novità dei fan della storica saga, che a questo punto vorrebbero un felice epilogo a un'attesa che va avanti da sei anni. Correva infatti il 2013 quando GTA 5 fece il suo trionfale approdo sul mercato videoludico, cavalcando (giusto ...