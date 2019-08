I titoli dei giornali non si fanno su Twitter

Wall Street e stragi : Trump fa cadere i titoli dei videogiochi - non quelli delle armi : I titoli delle società del settore sono crollati dopo le dichiarazioni del presidente Usa che li ha presi di mira quali profeti della violenza in America all'indomani di una serie di stragi tra le più gravi nella recente storia del Paese

Trent’anni senza rendimenti : ?il paradosso dei titoli di Stato : Tutti sotto zero i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. Scendono in negativo anche il trentennale olandese e il decennale irlandese. Motivo: la politica Bce e le tensioni tra Cina e Usa. L’eccezione:?il BTp decennale italiano, pur in calo, rende l’1,57%. Sopra zero

La Fed e il taglio dei tassi : ecco l’impatto su titoli di Stato e corporate bond : Negli ultimi 30 anni il primo taglio dei tassi Usa ha avuto impatto limitato nel tempo (e anticipato) sui titoli di Stato e sui corporate bond

Nintendo ha aggiornato le finestre di lancio dei titoli più importanti di Switch : Ogni tre mesi Nintendo aggiorna le finestre di lancio dei titoli più importanti per Nintendo Switch, questo per dare ai fan un'idea circa i nuovi arrivi software relativi alla sua console ibrida.Di seguito vi riportiamo l'ultimo aggiornamento, che mostra alcune differenze con quello di tre mesi fa. Tra queste figurano Luigi's Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo, tuttavia non sembrano esserci molti cambiamenti per il resto: Cosa ne pensate? C'è ...

Pallanuoto - l’albo d’oro dei Mondiali : 4 titoli per l’Italia - a -1 dal record della Serbia : Campioni del Mondo di Pallanuoto per la quarta volta nella storia. L’Italia chiude in bellezza la sua cavalcata trionfale a Gwangju, la Corea del Sud si è tinta d’oro per il Settebello che ha travolto la Spagna in Finale e ha così conquistato il quarto titolo iridato della sua gloriosa storia: i ragazzi di Sandro Campagna sono stati semplicemente strepitosi in terra asiatica, dopo un girone eliminatorio più sofferto del previsto sono ...

Aiuti Bce - l’Eurotower apre a una ripresa degli acquisti di titoli pubblici e a un taglio dei tassi prima dell’addio di Draghi : La Banca centrale europea apre a una ripresa del quantitative easing, il piano straordinario di stimolo dell’economia dell’Eurozona lanciato nel marzo 2015 grazie al quale la spesa per interessi sul debito pubblico sostenuta dall’Italia è calata di diversi miliardi di euro l’anno. Il consiglio direttivo dell’Eurotower, che si è riunito giovedì, “ha dato mandato ai relativi comitati dell’Eurosistema di esaminare le opzioni”, fra ...

Wimbledon - Serena Williams ora ha l'obiettivo dei 24 titoli Slam : Serena Williams è ancora in finale a Wimbledon. La fuoriclasse americana raggiunge la sua undicesima finale e, a quasi 38 anni, tenterà di raggiungere Margareth Smith Court che, con 24 titoli del Grande Slam, è in cima alla classifica delle tenniste più vittoriose di tutti i tempi. Serena è riuscita a sorprendere tutti ancora una volta e, in questa occasione, ha zittito anche i più scettici che non l'avevano pronosticata in finale. In realtà, ...

Procedura Ue - la catastrofe annunciata ripetutamente dai grandi giornali non è arrivata. Ecco una rassegna dei titoli : “L’Ue gela l’Italia, Manovra bis da 18 miliardi”. E ancora: “La Commissione vede la fine del governo”. La resa dei conti sul debito italiano sembrava ineluttabile. E invece la Procedura d’infrazione dell’Europa contro l’Italia non la vedeva il governo, non la vedeva il presidente Mattarella pochi giorni fa. E soprattutto, definitivamente, non la vede nemmeno la Commissione Ue, che infatti ha deciso di ...

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sottotitoli in italiano per ogni cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo protagonisti dei titoli PS Plus di luglio : Sono in arrivo i nuovi giochi PlayStation Plus per il mese di luglio: sei pronto a scendere in campo con l'acclamato Pro Evolution Soccer 2019 e a premere l'acceleratore fino al traguardo con il nostalgico Horizon Chase Turbo?Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal PlayStation Store, all'interno del catalogo dei giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 luglio. Sviluppato da Konami, Pro Evolution Soccer è una delle ...

The Outer Worlds è il migliore tra i candidati alle nomination dei Best of E3 - Game Critics Award - ecco tutta la lista dei titoli : Con l'E3 che anche quest'anno è terminato, cominciato le nomination dei migliori giochi che sono stati presentati durante la kermesse losangelina.Come riporta Hollywood Reporter, il nuovo gioco di fantascienza degli sviluppatori Obsidian Entertainment, The Outer Worlds, è al comando con quattro nomination totali per quanto riguarda il Game Critics Awards, tra cui come miglior show e miglior gioco originale.Seguono inoltre, con tre nomination ...