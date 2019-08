Android potrebbe aggiungere una notifica per farci evitare brutte sorprese

NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie : NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere l'ultima versione del robottino verde, Android 9 Pie, in attesa del nuovo modello che punta a Google Stadia. L'articolo NVIDIA SHIELD TV potrebbe presto ricevere Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Come potrebbe essere Android Q su OnePlus? Ecco un'idea di OxygenOS 10 : Diamo uno sguardo a Come potrebbe essere Android Q con la OxygenOS 10 sugli smartphone OnePlus: Ecco le idee del vincitore del concorso #OnePlusPMChallenge!

Archer potrebbe essere un nuovo dispositivo Android TV di Google : Ci sono buone possibilità che dietro il nome in codice Archer si nasconda un nuovo dispositivo Android TV realizzato da Google

Google potrebbe portare le comunicazioni satellitari su Android : Dall'Ufficio Marchi e Brevetti statunitense arriva la notizia della registrazione di un nuovo brevetto da parte di Google relativo agli smartphone Android

Ecco come potrebbe essere la Modalità Desktop wireless di Android Q : Senza dubbio sono numerose le novità che il team di Google metterà a disposizione di tutti gli utenti con Android Q. Un video ce ne mostra una

Un tablet Microsoft Surface pieghevole con app Android? Potrebbe essere realtà : Si fanno insistenti le indiscrezioni secondo cui Microsoft sarebbe al lavoro su un tablet della gamma Surface caratterizzato da un display che si piega

Quest'app Android potrebbe soffiarvi 100 euro - fate attenzione! : Ci sono applicazioni che prevedono acquisti in-app: la soluzione permette a chi è interessato di provare la versione base dei vari servizi in forma gratuita, e di ottenere poi il resto delle funzionalità versando una cifra variabile, tramite un abbonamento o in un'unica soluzione. Un meccanismo onesto, che però può diventare truffaldino se speso in una certa maniera. Oggi lo spunto viene offerto da un'applicazione per la scansione di QR code, ...

Alcuni smartphone Huawei potrebbero avere Android Q : La lettera chiave è Q. Anonima, per quanto un po' curiosa, ma fondamentale per quanti stanno seguendo con ansia gli sviluppi della guerra che oppone la Casa Bianca a Huawei. Con, nel mezzo, il bando imposto a Google (e da Google) per quanto riguarda l'utilizzo del sistema operativo Android sugli smartphone del colosso cinese. Dopo aver dato bizzarri nomi di dolciumi alle varie versioni del suo sistema operativo (dal Cupcake del 2009 ...