Amichevole con il Novara per la Juventus | i bianconeri calano il poker | in gol Dybala

Milan - il 17 agosto Amichevole contro il Cesena al Manuzzi : Sabato 17 agosto, alle ore 20,30, il Milan affronterà il Cesena allenato da Francesco Modesto davanti al pubblico dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Dopo il trittico di impegni negli Stati Uniti e a Cardiff, nel Regno Unito, per l’ICC e l’amichevole internazionale in programma sabato in Kosovo contro l’FC Feronikeli, un’altra sfida amichevole attende la squadra […] L'articolo Milan, il 17 agosto amichevole ...

Roma - l’Amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 : Dove vedere Roma Real Madrid – Amichevole di alto livello per la Roma, che domenica 11 agosto affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico: la prima gara per i giallorossi in casa, e nell’occasione la squadra sarà presentata ufficialmente ai tifosi. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già […] L'articolo Roma, l’amichevole con il Real Madrid live in esclusiva su Tv8 è stato ...

Il Real non convoca James Rodriguez per l’Amichevole con il Salisburgo : Nella lista dei convocati del Real Madrid per l’amichevole contro il Salisburgo (in programma per oggi alle 19) non compare il nome di James Rodriguez. Tra gli attaccanti ci sono Benzema, Lucas Vàzquez, Jovic, Vinicius Jr. e Hazard, ma non il colombiano. E’ probabilmente un altro passo verso un divorzio ormai annunciato, con James che non rientra nei piani di Zidane e Florentino Perez che aspetta solo che qualcun altro, oltre al ...

Hockey ghiaccio : le convocate della Nazionale femminile. Raduno e Amichevole con Minnesota Showcase Hockey : Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio che è in Raduno dal 5 agosto fino al 10: azzurre a Corvara, dove il prossimo 9 agosto affronteranno un’amichevole contro una selezione Under 19 del Minnesota Showcase Hockey. Queste le convocate dell’Italia: Portieri Carlotta Regine (05-01-2004/Torino Bulls – IHLW) (Real Torino HC) Elisa Biondi (30-08-1999/Alleghe Hockey Girls – IHLW) (Real Torino HC) Daniela Klotz (26-05-1995/Eagles Alto Adige – ...

Pallavolo - ottima Italia in Amichevole contro il Belgio : gli azzurri di Blengini si impongono 3-0 : L’Italia è scesa in campo con la formazione composta dalla diagonale Giannelli-Zaytsev, i centrali Russo e Piano, gli schiacciatori Juantorena e Lanza con Colaci libero Nella marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end del 9-11 agosto, la Nazionale Maschile ha battuto 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) il Belgio nella terza e penultima amichevole in programma in questo periodo. Quello di ieri è stato un ...

Chelsea - gol pazzesco di Pedro nell’Amichevole con il Salisburgo : il tacco al volo è sublime [VIDEO] : Il giocatore del Chelsea mette a segno un gol davvero pazzesco nell’amichevole giocata contro il Red Bull Salisburgo Un gol pazzesco, da vedere e rivedere per la sua bellezza. L’autore è Pedro, capace di regalare questa prodezza sublime nell’amichevole vinta dal Chelsea contro il Red Bull Salisburgo. Una magia che vale il momentaneo 4-1 a favore dei blues, in un match terminato poi 5-3 per la formazione di Frank Lampard. ...

Prima vittoria in Amichevole per il Real : 5-3 contro il Fenerbahce : Dopo aver perso 3-7 nel derby contro l’Atletico Madrid e 0-1 contro il Tottenham, il Real Madrid porta a casa la Prima vittoria in amichevole. La squadra di Florentino Perez batte 5-3 il Fenerbahce nell’Audi Cup. I gol che hanno portato alla vittoria sono stati di Nacho Fernandez, Mariano Diaz Mejia e di Benzema, autore di una tripletta. Una vittoria importante per il Real, che vince anche senza James Rodriguez, Bale e ...

FcCrotonecalcio - prossima Amichevole contro il Getafe (Spagna). Ingaggiati l’attaccante Vido e il difensore Gigliotti : Non la solita amichevole con una squadra di categoria inferiore, ma contro un avversario, Getafe, che farà parte del prossimo

Volley - Preolimpico 2019 : doppia Amichevole con il Belgio sulla strada degli azzurri - Blengini in cerca di risposte : Si è aperto nella giornata di ieri l’ultimo collegiale per la Nazionale italiana di Volley maschile prima dell’appuntamento più importante della stagione estiva, ovvero il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà al PalaFlorio di Bari nel prossimo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Gli azzurri affronteranno Camerun, Australia e Serbia per aggiudicarsi il primo posto nel girone e strappare ...

Roma - l’11 agosto Amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico : Roma e Real Madrid si affronteranno nella Mabel Green Cup, l’11 agosto, allo Stadio Olimpico di Roma, in un incontro organizzato per dar voce al tema della sostenibilità ambientale. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi […] L'articolo Roma, l’11 agosto amichevole contro il Real Madrid all’Olimpico è stato Realizzato da ...

Calcio a 5 : doppia Amichevole a settembre per l’Italia di Alessio Musti contro la Croazia : Torna in scena la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Alessio Musti. Gli azzurri daranno il via alla nuova stagione con una doppia amichevole contro la Croazia in programma a Padova lunedì 23 settembre e al PalaMaser di Maser, in provincia di Treviso, il 24 di questo stesso mese, con Calcio d’inizio alle ore 20.30. Si tratta del quinto impegno per la selezione nostrana con in panchina il nuovo CT Musti, guida della selezione dal dicembre ...

Insigne : “Liverpool? Un onore ricevere i complimenti da Klopp - contro queste squadre non è mai un’Amichevole! Spero…” : Liverpool-Napoli, parla il capitano Lorenzo Insigne Il capitano ed attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia di Liverpool-Napoli. queste le sue dichiarazioni: “Come arriviamo al match? Preparati, perché sappiamo che squadra è il Liverpool e che campioni ha in rosa. contro squadre del genere non è mai un’amichevole, e credo che sia una partita che ci può dire tanto. ...

Atalanta - sconfitta in Amichevole contro lo Swansea : i gallesi vincono in rimonta : Prima sconfitta del pre-campionato per l’Atalanta. Gli orobici si sono arresi al Liberty Stadium per 2-1 allo Swansea City, formazione di Championship (seconda serie inglese) nella prima delle tre amichevoli in terra britannica. Al 5′ infatti i nerazzurri sembrano mettere la partita in discesa con il vantaggio di Ilicic, che batte Mulder con una conclusione da limite. I bergamaschi spingono e, dopo una bella parata di Gollini ...

DIRETTA INTER PSG/ Streaming video e tv : le parole di Antonio Conte - Amichevole - : DIRETTA INTER Psg Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano per la INTERnational Super Cup 2019.