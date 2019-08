Alessandro Greco conduttore di Miss Italia 2019 Anteprima Blogo

Fonte : blogo

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Davvero effervescente, prima ancora di .iniziare, l'edizionedi, una edizione davvero speciale per almeno due motivi: il primo perchè festeggia 80 anni di vita, il secondo perchè torna in Rai. E' infatti prevista, come ampiamente scritto proprio da queste parti, per venerdì 6 settembre in prima serata su Rai1 la finale diche sarà -come detto- un modo per celebrare attraverso molte forme di spettacolo gli 80 anni di vita di questo concorso che ha disegnato parte della storia del costumeno., tutti i particolari dell'80esima edizione: non ci saranno giurie, deciderà il televoto Tutti i particolari della serata, che andrà in onda su Rai 1, con la qualefesteggerà gli 80 anni del concorso.di...

marconicolett11 : Allucinante! #missitalia2019 #missitalia80 alla conduzione ALESSANDRO GRECO #RAI @RaiUno - Maxxeo : Quindi la nuova Miss Italia sarà la ragazza più bella che accumula il minor punteggio al televoto diverso da zero. - ivanburatti : Se anche Greco dà forfait all’ultimo, rimangono giusto Alessandro Di Pietro e Lorella Landi disponibili. -