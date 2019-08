Un Gelato in cambio di plastica raccolta Nuova iniziativa in Sardegna

Fonte : laragnatelanews

(Di martedì 6 agosto 2019) Una bottiglia diindi unin riva al mare? Inè possibile. Far del bene all’ambiente e al proprio palato è lo scopo dell’Ape-riciclo, ideata da Bolmea, ildi. Alla fine di una piacevole giornata in spiaggia, chiunque potrà “ringraziare” il paesaggio ripulendolo un pò e godersi la sua buona azione mangiando unrealizzato con ingredienti 100% made in. Nel dettaglio, durante tutta la settimana dal 12 al 18 agosto, dalle 18 alle 20, all’orario dell’aperitivo e quando in genere si lasciano le spiagge, si potrà chiedere presso le spiagge aderenti all’un secchiello nel quale raccogliere i rifiuti prodotti o trovati sulla spiaggia. Una volta riempito, il secchiello dovrà essere restituito e tutti i rifiuti saranno differenziati e pronti per essere riciclati. Con questo semplice gesto si vincerà la “coppetta ...

