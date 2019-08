Savona | ragazzo ferito da cassonetto a Bergeggi | un 17enne ha confessato il lancio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Continua ancora a far parlare la vicenda accaduta nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto a, nel savonese, dove un ragazzino francese di 12 anni è stato colpito al volto da undell'immondizia lanciato dalla scogliera mentre dormiva nella sua tenda. Nelle scorse ore undi 17 anni, le cui generalità non sono state diffuse poiché minorenne, hadi essere lui l'autore del folle gesto. Il giovane, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, uscendo dalla discoteca La Kava, ha visto il bidone e, dopo essersi avvicinato ad un camion dei panini che era chiuso, lo ha gettato di sotto. Ai militari dell'Arma ha raccontato di non sapere che sotto ci fossero persone, e che credeva di gettare ildirettamente in mare. Dario Ragusa, comandante dei carabinieri di, ha riche il giovane si è detto davvero dispiaciuto....

