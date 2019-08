Rooney pronto a tornare a casa | offerto ruolo di allenatore-calciatore al Derby County

Colpo di scena Rooney - Wazza pronto a lasciare la MLS : il Derby County lo vuole come allenatore-giocatore : L’attaccante inglese sarebbe adesso in Inghilterra per trattare con il Derby County, ma bisognerà poi convincere il DC United a rompere il contratto biennale Il futuro di Wayne Rooney potrebbe essere lontano dalla MLS, il giocatore inglese infatti è volato in Inghilterra nelle scorse ore per discutere con il Derby County. Il club britannico ha intenzione di affidare la propria panchina a Wazza, permettendogli di scendere anche in ...