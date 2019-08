Gaetano – Napoli | deciso il futuro del classe 2000

Kiss Kiss Napoli – Pazienza : “Gaetano ha bisogno di un percorso di crescita - ha delle qualità importanti” : Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro, é intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la prova del giovane napoletano Gianluca Gaetano: “Resto convinto che Gaetano debba andarsi a fare le ossa in qualche altra squadra, rimanere al Napoli per lui potrebbe significare mettere pochi minuti nelle gambe. Per intenderci prendo l’esempio di Insigne, che ha compiuto un percorso di crescita con Foggia e Pescara. Io credo che ...

Ag. Gaetano : “Il sogno é quello di rimanere nella rosa del Napoli - ma non escludo nulla” : Nel pomeriggio di TMW Radio, Giulio Dini, procuratore di Gianluca Gaetano ha parlato del futuro del giovane assistito: “Il ritiro è cominciato con idee precise, ma strada facendo sta dando tante risposte convincenti. L’allenatore lo sta impiegando tra i centrali davanti alla difesa, non era stato entusiasta della posizione ma la sua risposta è stata notevole, si sta mettendo in evidenza. L’idea sarebbe quella di rimanere, ...

Napoli - le indicazioni di mercato di Ancelotti su Gaetano - Elmas e Verdi : Solo un pari per il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese. A fine gara, le parole del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti a Sky Sport: “E’ stata una partita particolare, arrivata alla fine di un grande carico di lavoro. La squadra ha fatto quello che poteva oggi. In questo momento non importa il risultato. Abbiamo provato un po’ il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. ...

CorSport : Per Ancelotti Gaetano potrebbe restare nel Napoli : Ancelotti studia Gaetano. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe restare nel Napoli diventando un centrocampista offensivo capace di segnare come un attaccante: “in un play che sappia fare tutto, un metodista che non abbia paura dei contrasti, più vicino ai propri difensori che alla porta avversaria” Ancelotti vuole che giochi la palla tra le linee senza perderla Sarebbe un ruolo nuovo per il 19enne per il quale l’ipotesi prestito che fino a ...

VIDEO/ Napoli Feralpisalò - risultato finale 5-0 - : highlights e gol - Gaetano sorprende : VIDEO Napoli Feralpisalò, risultato finale amichevole 5 a 0: highlights e gol, Gaetano sorprende mister Carlo Ancelotti, anche Insigne tra i migliori.

Dieci cose da ricordare del primo Napoli della stagione – Gaetano si farà - Verdi Jep Gambardella : È cominciata la stagione, finalmente, anche se non è ancora terminato lo sperpetuo del calciomercato. Non è certamente una partita come quella con il Benevento – con tanti Primavera e una condizione ancora elementare – a poterci consegnare verità scolpite nella pietra ma Dieci cose da ricordare e da portarci dietro si possono comunque trovare. Eccole. 1) I numeri scuri dietro le maglie. Non spiccano. Si confondono con la trama ...