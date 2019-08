Fondi Lega | dall’inchiesta alla conferma del sequestro in Cassazione

Fondi Lega - Belsito ricusa il collegio della Cassazione e chiede il rinvio : “Smarrito un fascicolo”. Giovedì scatta la prescrizione : Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali, ricusa il collegio della sezione feriale della Cassazione chiamato a decidere sulle condanne – e la confisca dei 49 milioni – emesse dalla corte d’appello di Genova il 26 novembre. Lo annunciato il Legale di Belsito, Angelo Alessandro Sammarco. L’udienza è sospesa per formalizzare la ricusazione. Belsito è stato ...

Fondi russi alla Lega - in un Paese normale si parlerebbe di tradimento : Lasciamo da parte per un momento la specifica contingenza politica italiana, ci torneremo dopo. Andiamo in astratto. Se in un Paese, qualunque Paese del mondo, una persona con importantissime responsabilità di governo fosse ragionevolmente sospettato di avere intessuto, grazie a intermediari di sua fiducia, rapporti che puntavano ad ottenere finanziamenti per milioni di euro da un Paese straniero, i cui interessi economici e geopolitici non sono ...

Salvini - i sondaggisti : "Il caso dei Fondi russi non ha minato la Lega - per gli elettori non è una priorità" : La Lega aumenta sempre più i consensi, neppure il caso russiagate è riuscito a fermare la sua scalata. A confermarlo sono gli stessi sondaggisti: "Il caso Metropol preoccupa di più gli elettori di altri partiti, dal Pd ai 5 Stelle. Per chi vota per il Carroccio le priorità sono altre: immigrazione,

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I Fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

Fondi russi - voce dalla procura di Milano : "Svolta vicina" - grossi guai per Lega e Matteo Salvini? : Voci che filtrano dalla procura di Milano. Voci che rendono ancor più teso il giorno in cui, in aula al Senato, Giuseppe Conte ha riferito sui presunti Fondi russi che avrebbe ricevuto la Lega, l'inchiesta con cui la magistratura prova a far fuori Matteo Salvini. Giorno teso perché, il premier, ha f

Fondi russi Lega - Pd presenta mozione di sfiducia a Salvini : “Scappa di fronte a responsabilità” : Il Pd presenterà nell'immediato una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Ad annunciarlo, nell'Aula del Senato, è il capogruppo dem a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, al termine dell'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini non aveva legami col governo. Nessun provvedimento" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Fondi russi Lega - M5s assente in Aula durante intervento Conte : “Doveva riferire Salvini” : Protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno deciso di disertare l'Aula del Senato durante l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega. Una nota ufficiale spiega che la protesta è perché a riferire non doveva essere Conte, ma Salvini. Alcuni esponenti M5s, però, attaccano Conte in prima persona e spiegano che erano assenti per evidenziare il loro dissenso sul sì alla ...

Fondi russi Lega - Renzi rinuncia a parlare in Senato : “Troppe polemiche da zingarettiani”. Il segretario del Pd : “Discussione insensata” : L’annuncio, le polemiche interne, la rinuncia. La decisione di Matteo Renzi di parlare in aula dopo l’intervento del premier Conte sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega ha creato scompiglio nel Partito democratico, con il livello dei veleni che non si è abbassato neanche dopo il passo indietro dell’ex premier, che in mattinata ha comunicato che non prenderà più la parola a Palazzo Madama. Un’inversione, ...

Fondi russi alla Lega : nemmeno Vannucci - il terzo italiano all’incontro di Mosca - risponderà ai pm : nemmeno Francesco Vannucci, il terzo uomo dell'incontro al Metropol di Mosca, risponderà alle domande dei pm. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, esattamente come Gianluca Savoini e Gianluca Meranda, gli altri due esponenti della Lega seduti al tavolo con i funzionari del Cremlino. E nel frattempo l'opposizione continua a chiedere trasparenza.Continua a leggere