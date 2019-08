Corsport | Gianluca Gaetano è la prova del fiuto di Ancelotti per i talenti

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019)aveva colpitosin dagli allenamenti della scorsa stagione. Il suo è un veroper scoperte del genere, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico lo ha schierato in Coppa Italia contro il Sassuolo, poi con Spal e Bologna alla fine del campionato, e adesso contro il Liverpool (30 minuti) e con il Marsiglia (un tempo intero). Il prossimo passo sarà probabilmente vederlo in campo nella doppia sfida americana contro il Barcellona.ha dimostrato maturità e freddezza, voglia di non deludere il mister. E attaccamento alla maglia in quanto napoletano. Anche il presidente gli ha dato la sua benedizione: “Non lo daremo a nessuno, resterà con noi. È uno che nei prossimi anni vi farà vedere numeri sensazionali” L'articoloè ladeldiper iilNapolista.

