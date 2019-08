Corinaldo | la banda dello spray all' interrogatorio

Strage di Corinaldo : il primo indagato della banda nega tutto : "Sono entrato in quella discoteca dieci minuti prima della tragedia, non ho spruzzato lo spray e non ero in contatto con gli altri ragazzi". Da quanto si è appreso, sono i passaggi salienti delle dichiarazioni rilasciate oggi a Genova, in sede di interrogatorio di garanzia, da Andrea Cavallari, uno dei presunti componenti della banda modenese che, secondo gli inquirenti, ha colpito nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso al 'Lanterna Azzurra ...

Banda responsabile strage Corinaldo : pronta a passare dallo spray urticante alle pistole : Cinici e spietati. Età compresa tra i 19 e i 22 anni, i sei giovanissimi componenti della Banda di Modena specializzata in colpi nelle discoteche con spray urticante, arrestati dopo una lunga e complicata indagine condotta dal Nucleo InvestIgativo dei carabinieri e dalla procura di Ancona, si apprestavano a fare il 'salto di qualità' nella precoce carriera criminale: intendevano passare alle rapine con pistole. Usavano lo spray al peperoncino ...

Corinaldo - diffuse le intercettazioni : un membro della banda voleva rapinare Sfera Ebbasta : Negli ultimi giorni la notizia dell'arresto di sette giovani, ritenuti responsabili della tragedia di Corinaldo, ha riacceso la discussione mediatica sui drammatici fatti verificatisi nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 presso il locale 'Lanterna Azzurra' – che quella sera avrebbe dovuto ospitare anche Sfera Ebbasta – durante cui persero la vita ben sei persone. Le vittime rimasero schiacciate nella calca causata dal panico conseguente alla ...

Strage Corinaldo - il patto del silenzio della banda alla prova del nove : “Ora siamo soli” : Sono in programma domani gli interrogatori di garanzia di alcuni dei ragazzi indagati per la Strage di Corinaldo alla discoteca Lanterna Azzurra, in cui morirono 6 persone. alla prova del nove il patto del silenzio e della fratellanza che sarebbe stato siglato tra tre dei giovani subito dopo la tragedia: "siamo solo noi tre da quella sera". Intanto, Andrea Cavallaro, uno degli indagati, nega le accuse: "Non c'entro nulla con lo spray al ...

La banda di Corinaldo dopo l'arresto. "Il mio avvocato si metterà a ridere" : I membri della banda responsabile della tragedia nella discoteca di Corinaldo, in cui morirono 6 persone e 59 furono ferite, sono stati arrestati e durante gli interrogatori negano la responsabilità dell’accaduto, scaricandola gli uni sugli altri. A scriverlo è il Corriere della Sera. Moez Akari, uno degli imputati, durante l’interrogatorio si prende gioco degli inquirenti.“Io non c’entro nulla, il mio ...

Corinaldo - nella banda dello spray il nipote del boss dei Casalesi vicino al figlio di Sandokan. “Contatti con chi provocò il panico a Torino” : La camorra con la banda dello spray al peperoncino c’entra poco. Ma resta la “coincidenza“, all’attenzione dei pm. Figura centrale fra i 7 arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nella notte fra il 7 e l’8 dicembre 2018, è Ugo Di Puorto, 19enne di San Prospero, minuscolo borgo in provincia di Modena. Oltre ad essere un pezzo fondamentale della gang ...

Corinaldo - BANDA DELLO SPRAY/ Il dramma di non incontrare uno sguardo amico : Le intercettazioni della BANDA arrestata per i fatti di CORINALDO sono spiazzanti. Il Nulla è così potente che i giovani non hanno scampo. O quasi

Strage di Corinaldo - cosa sappiamo sulla banda dello spray : Strage di Corinaldo, cosa sappiamo sulla banda dello spray Sette giovani tra i 19 e 22 anni sono accusati di essere i responsabili del panico scatenato nella discoteca la notte dell’8 dicembre scorso. Facevano parte di una banda molto strutturata e preparata per portare a segno le rapine nei locali della movida. LE ...

Strage di Corinaldo - nella banda dei ladruncoli uno voleva derubare anche Sfera Ebbasta : Una vera e propria banda di ladruncoli seriali formata da cinque italiani, un marocchino ed un tunisino, tutti molto giovani e con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio e per furto, oltre che con problemi legati alla droga. Inoltre tutti abitano nella provincia di Modena, in una serie di paesi di campagna poco distanti uno dall’altro; non lavorano abitualmente, tranne due, attualmente impiegati come operaio e parrucchiere. E ...

La banda dello spray della strage di Corinaldo : "Se non era per i morti a Sfera Ebbasta facevo la collana" : Avrebbero voluto ‘farsi’ anche la collana di Sfera Ebbasta, dopo averne strappate sei dentro al Lanterna Azzurra di Corinaldo: “La collana quella con la chitarra fra, Badr lì se non era stato per i morti te lo giuro... Gliela faceva lo guardava in un modo”. Le decine di intercettazioni contenute nelle 174 pagine di ordinanza nei confronti dei ventenni presunti responsabili della strage di Corinaldo raccontano di ...

Strage Corinaldo - la banda incrociò all'autogrill Sfera Ebbasta : «Se non era per i morti - gli rubavo la collana» : Una banda strutturata. Ognuno, con un compito da assolvere. Chi doveva distrarre la vittima, chi spintonarla. Due dei 6 giovani arrestati per la Strage di Corinaldo erano già stati arrestati...

La banda di Corinaldo ha colpito anche a Disneyland Paris : Giuseppe Aloisi Quattro membri della banda di Corinaldo erano stati processati in Francia dopo il furto di alcune collane a Disneyland. Ma, una volta liberati, sono tornati in Italia Quattro dei membri della banda di Corinaldo sono passati pure da Disneyland, a Parigi, dove, nel corso del mese di luglio, si sono resi protagonisti di un episodio sfuggito alle cronache prima di quanto disposto e comunicato dalla magistratura in queste ...

Strage di Corinaldo - arrestata la banda dello spray. Le intercettazioni : «Sono morti in sei...» : L’8 dicembre 2018 il caos scatenato da una banda di rapinatori che spruzzarono dello spray urticante per rapinare i presenti provocò la tragedia. Oltre ai morti, 197 i feriti

"Voglio solo vendicarmi". Le frasi choc della banda di Corinaldo : Luca Sablone Emergono alcuni racconti intercettati dai carabinieri: "Non ho la collana, ti taglio la gola a te e a quel ciccione porco di m..." Si fa sempre più inquietante il "dietro le quinte" della strage di Corinaldo. Dopo gli arresti di questa mattina, il procuratore di Ancona ha rivelato dei particolari relativi all'organizzazione del gruppo criminale. Ma negli ultimi minuti sono state rese note anche diverse dichiarazioni ...