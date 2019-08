Accordo con Pernigotti al Mise | la produzione resta a Novi Ligure e non ci saranno esuberi

Pernigotti - fonti del Mise : “Accordo raggiunto. La produzione continua senza alcun esubero” : Il caso Pernigotti si sblocca. fonti del ministero dello sviluppo economico fanno sapere che è stato raggiunto un “accordo storico. La produzione continua a Novi Ligure e nessun esubero”. L’intesa, sottolineano le stesse fonti, “è frutto di mesi di lavoro sinergico del ministro Luigi Di Maio”. fonti sindacali presenti al tavolo del Mise spiegano che sullo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure sono stati siglati due ...

Calciomercato Juventus - Accordo con il Manchester City per lo scambio Danilo-Cancelo : i dettagli : Le due società hanno raggiunto l’accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, i bianconeri incassano 28 milioni Juventus e Manchester City hanno raggiunto un accordo per lo scambio che coinvolge Danilo e Cancelo, con il portoghese che vola in Inghilterra e il brasiliano che compie il percorso inverso. Lapresse Un’operazione chiusa dopo giorni di trattative, giunte alla fumata bianca nella giornata di oggi grazie agli ...

Scuola infanzia. Campidoglio sigla Accordo con Sindacati per messa a disposizione dei supplenti : Garantire la regolare sostituzione del personale assente, tramite l’invio tempestivo delle supplenze, in corrispondenza dell’inizio del prossimo anno scolastico. Con

Juventus - Dybala non avrebbe ancora l'Accordo con lo United : La Juventus è al lavoro per rinforzare la squadra e, in particolar modo, Fabio Paratici si è concentrato sullo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Al momento le parti stanno continuando a sentirsi e i contatti tra i bianconeri e gli inglesi starebbero proseguendo anche in queste ore. La Juve e lo United sperano di poter chiudere quest'operazione che, per ora, sembra essere bloccata da Paulo Dybala. L'argentino non avrebbe ancora un accordo ...

Afghanistan - sembrano a buon punto le trattative per un Accordo di pace con i Talebani : Afghanistan. Gli Stati Uniti e il governo afghano hanno rilasciato congiuntamente un comunicato contenente l’intenzione di voler porre fine alla guerra che affligge il paese medio-orientale da circa diciotto anni. La nota è stata emessa a seguito di un accordo telefonico tra il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il presidente afghano Ashraf Ghani. La controparte cui è rivolto il comunicato è rappresentata dai “ribelli” Talebani ...

Dybala vuole restare alla Juventus - in stand by l'Accordo tra i bianconeri e Lukaku : Il mercato della Juventus è in attesa di Paulo Dybala. L’argentino ha ribadito la voglia di rimanere a Torino, una volontà ferrea che ha al momento innescato un vero e proprio braccio di ferro. La Joya, rientrato in Italia prima del previsto proprio per i colloqui con i Campioni d’Italia, sembra irremovibile e blocca così l’affare con il Manchester United per uno scambio con Romelu Lukaku che avrebbe invece già accettato il trasferimento in ...

Fedele svela : “Icardi ha un Accordo con la Juve. Sono deluso da Ancelotti - avrebbe dovuto alzare la voce con ADL : ci sono 120mln da investire…” : Il parere di Fedele sul mercato Napoli A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato del Napoli: “La S.s.c Napoli non deve acquistare i titolari, ma rinforzarsi per cercare di combattere fino alla fine con la Juventus. Per farlo ha bisogno di poco, ma purtroppo è convinto di essere sempre il più furbo e adesso aspetta. – Fedele aggiunge – ...

Antonella Clerici - trovato Accordo con la Rai : “Ecco cosa condurrò” : Antonella Clerici, trovato accordo con la Rai dopo le polemiche: “Condurrò lo Zecchino d’Oro” È arrivato come un fulmine a ciel sereno il tweet di Antonella Clerici che ha annunciato di aver trovato un accordo con la Rai, in seguito alle polemiche delle scorse settimane, che la vedevano fuori dai palinsesti Rai 2019/20. Ed è così che ha deciso di informare il suo pubblico con una lettera, in cui ha rivelato: “Farò lo ...

Calciomercato Milan - filtra ottimismo per Correa : c’è l’Accordo col calciatore - manca quello con l’Atletico : Calciomercato Milan, Angel Correa si riavvicina ai rossoneri dopo la frenata della scorsa settimana. filtra ottimismo dopo l’incontro di oggi pomeriggio a Casa Milan tra l’agente dell’attaccante Agustin Jimenez e il duo Boban-Massara. C’è l’accordo con il calciatore, che ha dato il suo consenso a vestire il rossonero, manca quello con l’Atletico Madrid: ballano diversi milioni sui bonus, tra i 45 ...

Con Accordo comune-Figc nasce a Roma la nuova casa delle nazionali : nasce la nuova "casa delle nazionali" della Federcalcio. La Giunta Capitolina ha approvato il protocollo di intesa tra Roma Capitale

Milan - rinnovato Accordo di partnership con Banco BPM [FOTO] : Tra presente e futuro, il Milan continua a programmare con l’obiettivo di crescere sempre di più. rinnovato per il settimo anno consecutivo l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Major Partner e Official Bank Sponsor, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nel 2013/2014. A firmare il rinnovo l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna, e Ivan Gazidis Amministratore Delegato ...