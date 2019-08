Sun | Beckham vorrebbe Ancelotti all’Inter Miami

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 5 agosto 2019) Carlonon è abituato alle panchine serene, del resto basta leggere i suoi libri per capire che non si è mai trovato in una squadra senza che arrivassero notizie a minare la serenità del suo lavoro. Da Londra adesso il Sun riporta che il tecnico emiliano sarebbe uno dei candidati alla panchina dell’Inter, la nuova squadra della Major League Soccer, gestita da David. Partendo dalle parole del co-proprietario, insieme a, Jorge Mas: “Siamo vicini a ingaggiare un tecnico, qualcuno che conoscete e che ha giocato e allenato ai livelli più alti“, il quotidiano inglese immagina che il tecnico in questione possa essere proprioe che questa potrebbe essere la sua ultima stagione in azzurro, nonostante le ripetute rassicurazioni ai tifosi sul fatto che intende restare a lungo a Napoli. L'articolo Sun:...

