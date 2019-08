Speronati dopo lite in discoteca | morto anche il secondo ragazzo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Giorgia BaronciniLuca Carissimi, è decedutol'amico, Matteo Ferrari. Si aggrava la posizione di Scapin, arrestato per omicidio volontariocirca 30 ore di agonia èMatteo Ferrari, 18enne di Bergamo neodiplomato che sabato notte era seduto sulla Vespa guidata dall'amico 21enne Luca Carissimi. I due avevano trascorso la serata allaSetai di Orio al Serio e, attorno alle 4, stavano rientrando a casa. Ma nelle loro abitazioni nel quartiere di Borgo Palazzo i due non sono mai arrivati. Il motorino sul quale viaggiavano è stato travolto dalla Mini Cooper grigia guidata da Matteo Scapin, 33 anni, di Curno. L'uomo avrebbe speronato volutamente i due ragazziuna. Come spiega il Corriere, sarebbe stato Carissimi a fare un apprezzamento inalla fidanzata di Scapin. Il battibecco è stato subito placato dagli addetti alla ...

Lettera43 : Speronati dopo la lite in discoteca: oggi è morto anche il 18enne Matteo Ferrari. I genitori hanno acconsentito all… - notizieit : Speronati dopo la lite in discoteca: morto anche il secondo ragazzo - discoradioIT : Dopo Luca #Carissimi, oggi è morto anche Matteo Ferrari l'altro giovane travolto, mentre era in scooter con l'amico… -